Green Coffee Company financia rodada da Série B de USD 13,2 milhões para elevar capital total investido para USD 25 milhões e está prestes a se tornar a maior produtora de café da Colômbia

A adição de USD 3,5 milhões à Série B original de USD 9,6 bilhões foi financiada em apenas três semanas pela base de investidores credenciados da empresa. Nos últimos seis meses, a empresa recebeu dezenas de investidores e apoiadores do negócio em suas fazendas em Salgar, na Colômbia, para ver seu progresso em primeira mão. A GCC inaugurou a primeira das duas novas instalações de processamento de café de classe mundial, e espera-se que a segunda esteja em operação no primeiro trimestre de 2022 (assista aqui).

A Green Coffee Company é uma operação consolidada de cultivo de café com sede nos EUA e com operações baseadas em Medellín, na Colômbia. O modelo de negócios inovador da empresa permite o controle completo da cadeia de suprimentos, desde o cultivo, passando pelo processamento, até o comércio direto com os clientes finais. A abordagem holística da GCC para o setor de café e o compromisso com as melhores práticas ambientais não só estabelece a rentabilidade e a sustentabilidade de longo prazo da empresa, mas também melhora a qualidade do café produzido nas fazendas.

Para mais informações, entre em contato com o gerente de ativos da empresa, o Legacy Group, pelo e-mail [email protected] ou acesse o site da empresa: https://legacy-group.co/.

Siga o Legacy Group no LinkedIn para comunicações relacionadas à Green Coffee Company e outras oportunidades de investimento alternativo: https://www.linkedin.com/company/legacygroup/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1730901/Green_Coffee_Company_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1730902/Green_Coffee_Company_Farms.jpg

FONTE Legacy Group

SOURCE Legacy Group