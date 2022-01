La Green Coffee Company lève 13,2 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série B, portant sa capacité d'investissement total en capital à 25 millions de dollars; l'entreprise est en voie de devenir le premier des plus grands producteurs de café en Colombie

Alors que la Green Coffee Company se tourne vers l'avenir, l'entreprise met l'accent sur le renforcement de sa première place à titre de plus grand producteur de café en Colombie. La voie menant à une stratégie de sortie réussie pour l'entreprise devenait de plus en plus évidente à mesure qu'elle réalisait cette levée de capitaux. Cet investissement a permis à GCC de (1) doubler la superficie de ses plantations, pour atteindre 4 700 acres - devenant ainsi le deuxième plus important producteur de café en Colombie, et (2) devenir le producteur de café le plus avancé sur le plan technologique en Colombie et, selon l'entreprise, à l'échelle mondiale.