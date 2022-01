The Green Coffee Company finanziert 13,2 Millionen Dollar in einer Serie-B-Runde und erhöht damit das investierte Eigenkapital auf 25 Millionen Dollar; auf dem Weg, Kolumbiens größter Nr. 1 Kaffeeproduzent zu werden

Wenn die Green Coffee Company in die Zukunft blickt, liegt der Schwerpunkt auf der Festigung ihrer Position als größter Kaffeeproduzent in ganz Kolumbien. Der Weg zu einem erfolgreichen Ausstieg für das Unternehmen ist mit dieser Kapitalerhöhung klarer geworden. Die GCC nutzte diese Investition, um (1) ihre Farmen auf 1 900 Hektar zu verdoppeln - und damit zum zweitgrößten Kaffeeproduzenten in Kolumbien zu werden - und (2) um der technologisch fortschrittlichste Kaffeeproduzent in Kolumbien und, wie wir glauben, weltweit zu werden.

Die Aufstockung der ursprünglichen Serie B um 3,5 Mio. $ auf 9,6 Mio. $ wurde in nur drei Wochen von den akkreditierten Investoren des Unternehmens finanziert. In den vergangenen sechs Monaten hat das Unternehmen Dutzende von Investoren und Unterstützern auf seinen Farmen in Salgar, Kolumbien, empfangen, um sich aus erster Hand über die Fortschritte zu informieren. Der Golf-Kooperationsrat hat die erste von zwei neuen erstklassigen Kaffeeverarbeitungsanlagen eingeweiht; die zweite soll im ersten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden (siehe hier).

The Green Coffee Company ist ein konsolidiertes Kaffeeanbauunternehmen mit Hauptsitz in den USA und Niederlassungen in Medellin, Kolumbien. Das innovative Geschäftsmodell des Unternehmens ermöglicht die vollständige Kontrolle über die Lieferkette: vom Anbau über die Verarbeitung bis hin zum direkten Handel mit den Endverbrauchern. Der ganzheitliche Ansatz von GCC im Kaffeesektor und das Engagement für beste Umweltpraktiken sorgen nicht nur für die langfristige Rentabilität und Nachhaltigkeit des Unternehmens, sondern verbessern auch die Qualität des auf den Farmen produzierten Kaffees.

