Greenspoon Marder lanza su área de práctica de América Latina

MIAMI, 2 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Greenspoon Marder orgullosamente anuncia el lanzamiento de su área de práctica de América Latina (LATAM), con la cual se ofrece asesoramiento a los clientes Latinoamericanos realizando transacciones en Estados Unidos, y a clientes norteamericanos con operaciones en la región Latinoamericana.

Gracias a la sólida base y reputación que goza en mercados internacionales claves como lo son el sur de Florida y Nueva York, Greenspoon Marder cuenta con una gran fortaleza en las áreas de derecho inmobiliario, tributario, corporativo y de negocios. El equipo de Greenspoon Marder LATAM reúne abogados multilingües y multiculturales que hablan español de forma fluida o cuya lengua materna es el español. Hoteleros, desarrolladores inmobiliarios, atletas profesionales, artistas, cadenas minoristas multinacionales, fondos de capital privado, personas de alto valor patrimonial y family offices son tan solo algunos de los clientes latinoamericanos con una amplia gama de perfiles y necesidades servicios legales cuales esta firma representa en la actualidad.

«La formalización y ampliación de nuestro equipo de LATAM es parte de nuestra evolución natural cual sigue el crecimiento y la expansión de nuestra firma. Nuestro contacto con los dirigentes empresariales internacionales, las agencias gubernamentales y los principales quienes toman las decisiones que pueden afectar a los intereses de nuestros clientes nos permite ayudarles conseguir los resultados deseados con agilez y eficacia superior. Estamos muy bien posicionados para ayudar tanto a las empresas con sede en Estados Unidos igual a las que tienen su sede en América Latina», señala Gerry Greenspoon, co director de Greenspoon Marder.

«Estamos muy emocionados por el lanzamiento de nuestro grupo LATAM, y nos enorgullece el haber exitosamente constituido este equipo multilingüe y multicultural. Este variado equipo de abogados conoce a profundidad las diferencias que imperan en la región y que caracterizan a cada país, lo que representa un aporte de valor para los clientes nuevos y actuales que buscan participar en acuerdos, inversiones y operaciones transfronterizas», comenta Michael Marder, co director de Greenspoon Marder.

En un estado de alto crecimiento, el equipo de LATAM se complementa con las demás áreas de practica, nuevas o en expansión, con las que cuenta esta firma, entre las que se incluyen, Innovación y Tecnología, Deportes y Entretenimiento, Franquicias, Hospitalidad, Planificación Patrimonial, e Inmigración, sin dejar a un lado las muy respetadas áreas de práctica Corporativa, Inmobiliaria, Tributaria y Litigio.

Greenspoon Marder es una firma nacional de servicios completos en Derecho Corporativo y de Negocios que reúne a más de 200 abogados en oficinas a todo lo largo de los Estados Unidos. Greenspoon Marder se encuentra entre las firmas más destacadas desde 2015 según el Am Law 200 de The American Lawyer. Nuestra firma se fundó con el objetivo de brindar a nuestros clientes servicios legales de la más alta calidad y valor. Cada uno de nuestros clientes es único y también lo son sus necesidades de tipo legal. Creemos que no hay una talla única para los servicios profesionales. Nuestros abogados ofrecen soluciones flexibles y creativas para satisfacer las respectivas necesidades de nuestros clientes. Nuestra misión es comprender los retos a los que se enfrentan nuestros clientes, establecer relaciones de colaboración y diseñar soluciones centradas en objetivos estratégicos. Para más información, visite www.gmlaw.com.

