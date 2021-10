Greg Norman es nombrado director ejecutivo de LIV Golf Investments

WEST PALM BEACH, Florida, 31 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El exnúmero 1 del mundo y miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, Greg Norman, fue anunciado hoy como director ejecutivo de una empresa recientemente formada, LIV Golf Investments, una medida que pondrá en marcha una serie de desarrollos trascendentales para profesionales del golf de todo el mundo.

La primera orden del día de Norman es el anuncio de una innovadora serie de 10 nuevos eventos emblemáticos que se realizarán anualmente en el Asian Tour durante los próximos 10 años, lo que representa un compromiso total de más de $200 millones para respaldar oportunidades de juego y fondos para premios. Esta medida representa una de las mayores inversiones en la historia del golf profesional.

La serie se agregará al cronograma del Asian Tour a partir de 2022, con nuevos eventos en Asia, Oriente Medio y Europa. Se ha diseñado para impulsar un mayor compromiso entre los fanáticos, atraer nuevo interés comercial y ayudar a estabilizar el golf profesional después de un período sostenido de disrupción e incertidumbre en todo el mundo.

"Este es solo el comienzo", comentó Norman. "LIV Golf Investments ha obtenido un importante compromiso de capital que se utilizará para crear nuevas oportunidades adicionales en el golf profesional de todo el mundo. Seremos defensores cooperativos y respetuosos del juego en todos los niveles, y el anuncio de hoy junto con el Asian Tour es el primer ejemplo de eso.

"He sido firme defensor y creyente en jugar y desarrollar el golf en Asia durante más de cuatro décadas. El Asian Tour es un gigante dormido y compartimos la ambición de hacer crecer la serie y dar rienda suelta a lo que creemos que es un importante potencial sin explotar. Vemos nuestra promoción de estos nuevos eventos como un primer paso vital para apoyar a los mercados emergentes, creando una nueva plataforma con innumerables oportunidades de juego que ofrecen valiosas opciones a los jugadores".

LIV Golf Investments se ha establecido con empresas de grupo en los Estados Unidos y el Reino Unido, e instalará oficinas en Asia. Ya se han designado varios ejecutivos de alto perfil y alta jerarquía, y seguirán otros anuncios a su debido tiempo. El PIF, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo con una cartera de inversiones internacionales diversa, es el accionista mayoritario de la nueva empresa. Existen planes para incorporar más socios de inversión que comparten la pasión y la creencia en la forma en que las nuevas oportunidades del golf profesional pueden generar un beneficio generalizado para los fanáticos y los jugadores.

"Este es el mayor desarrollo en la historia del Asian Tour y un hito importante para el golf profesional", afirmó Cho Minn Thant, comisionado y director ejecutivo de Asian Tour."La oportunidad garantizará nuevas oportunidades de juego sin precedentes, establecerá nuevas oportunidades para los jugadores y nos permitirá competir comercialmente con otros deportes y mejorar nuestra agenda social.

"Estamos particularmente emocionados por lo que el anuncio histórico del día de hoy aporta al juego de aficionados, ya que ofrece nueva inspiración a los aspirantes a jugadores a través de un nuevo nivel de competencia profesional de alto vuelo en la región".

La serie se sumará al conjunto central de eventos establecidos del Asian Tour para crear una temporada de 25 eventos, que se espera que representen un fondo combinado de premios récord en 2022. Cada uno de los 10 nuevos eventos se transmitirá en vivo en todo el mundo, con planes de atraer un campo internacional de talentos principales a través de una categoría de elegibilidad abierta, independientemente de la afiliación al Tour, de modo que las oportunidades estén disponibles para la sección más amplia de jugadores.

El anuncio de hoy sigue de cerca el inicio de una nueva asociación de 10 años entre el Asian Tour y Golf Saudi, los organizadores de Saudi International, impulsada por SoftBank Investment Advisers, en la que el evento se convertirá en el torneo emblemático del Asian Tour, con un impresionante aumento del fondo de premios de $5 millones. La Saudi International no será uno de los 10 nuevos eventos que se presentarán como parte de la nueva serie, pero sí ofrecerá mayores requisitos de exención.

También hubo recientemente otras señales de mayor prosperidad para el Asian Tour con el anuncio de que el juego competitivo pronto se reanudará después de un aplazamiento debido a la pandemia de la COVID-19. Su temporada 2020/21 suspendida llegará a su fin con la realización de dos nuevos torneos en Tailandia en noviembre y diciembre de 2021, y otros dos torneos planeados para Singapur en enero de 2022.

La nueva serie de 10 eventos se llevará a cabo durante 2022, y todos los eventos de campo completo contribuirán a la clasificación por orden de mérito.

En un futuro próximo, se darán más detalles sobre la nueva serie, incluida una revelación de la marca y el nombre de la serie.

Acerca del Asian Tour

Como organismo sancionador oficial del golf profesional en Asia, el Asian Tour lidera el desarrollo del golf profesional en toda la región, mejora las carreras profesionales de sus miembros y mantiene un compromiso con la integridad del juego. El Asian Tour, a través de su membresía en la Federación Internacional de PGA Tours, es el único campeonato de golf panasiático reconocido en Asia. El campeonato es reconocido oficialmente por el Official World Golf Ranking y ofrece a sus eventos valiosos puntos de clasificación para que los participantes sean reconocidos en el escenario mundial. También es una filial de The R&A. Entre los socios del campeonato se incluyen Rolex (cronometrador), Habitat for Humanity (socio de desarrollo sostenible), Titleist (proveedor web) y FootJoy (proveedor del campeonato). La sede corporativa del Asian Tour se encuentra en Sentosa, que es sede del Asian Golf, mientras que Sentosa Golf Club forma parte de una exclusiva red de propiedades de Asian Tour Destinations. El campeonato también tiene una oficina en Kuala Lumpur, Malasia.

Acerca de LIV Golf Investments

LIV Golf Investments es una empresa recientemente formada con empresas de grupo en los Estados Unidos y el Reino Unido, y pronto abrirá oficinas en Asia. Su objetivo es mejorar de manera integral la integridad del golf profesional a una escala verdaderamente global y apoyar a las partes interesadas existentes para liberar el potencial desaprovechado del deporte. Greg Norman es fundador y primer director ejecutivo de LIV Golf Investments. El PIF, uno de los fondos soberanos más grandes del mundo con una cartera de inversiones internacionales diversa, es el accionista mayoritario de LIV Golf Investments.

FUENTE LIV Golf Investments

