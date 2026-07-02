Group 1 GMC Southwest celebra un año con el nombre Group 1

La ubicación anterior Sterling McCall Buick GMC celebra su primer aniversario prestando servicios a los conductores del suroeste de Houston como Group 1 GMC Southwest

HOUSTON, 2 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Group 1 Automotive, Inc., empresa de venta de automóviles con sede en Houston y concesionarios en todo Estados Unidos y el Reino Unido, celebró hoy el primer aniversario de Group 1 GMC Southwest, anteriormente Sterling McCall Buick GMC, que asumió el nombre de Group 1 el 1 de julio de 2025 como parte de los esfuerzos a nivel nacional de la empresa para unificar los concesionarios con el nombre de Group 1.

El concesionario de Houston forma parte de la cantidad creciente de sucursales en Estados Unidos que se incorporaron a la iniciativa para ofrecerles a los clientes una conexión más clara con el alcance, los recursos y los estándares operativos de Group 1., sin dejar de contar con el equipo local, la experiencia de GMC y las relaciones con los clientes en los que se ha apoyado durante décadas para prestar servicio en el suroeste de Houston.

Con el respaldo del alcance, los recursos y la experiencia de un vendedor automotriz internacional, Group 1 Automotive mantiene su enfoque en ofrecer el servicio personalizado y las conexiones comunitarias que definen la experiencia de un concesionario local. Conozca más detalles en Group1Auto.com.

Mejor experiencia del cliente

La transición de Sterling McCall Buick GMC a Group 1 GMC Southwest forma parte de una iniciativa más amplia, cuyo propósito es generar una experiencia del cliente más coherente en toda la red de concesionarios de Group 1 en Estados Unidos. La nueva marca no supondrá cambio alguno en la propiedad, la dotación de personal, las ofertas de productos ni en las operaciones cotidianas, y los clientes podrán seguir interactuando con los mismos profesionales locales con el nuevo nombre.

Group 1 Automotive ha sido la propietaria y operadora del concesionario de Houston por más de dos décadas. El nuevo nombre vincula formalmente al negocio con la plataforma nacional de Group 1 y, de esta forma, les ofrece a los clientes locales el beneficio de seguir tratando con el concesionario de Houston que ya conocen, pero con el respaldo de los recursos, la tecnología y la disciplina operativa de un grupo automotriz más amplio.

"Nuestro primer año como Group 1 GMC Southwest les ha mostrado a nuestros clientes lo mejor de ambos mundos: el mismo equipo local que conocen y en el que confían, ahora con un vínculo más evidente con la solidez y los recursos de Group 1", expresó Stephen Swad, director general de Group 1 GMC Southwest. "Al comenzar nuestro segundo año, seguimos enfocándonos en ofrecer una experiencia coherente, cómoda y transparente, ya sea que alguien esté buscando un GMC nuevo, lleve su vehículo actual al servicio técnico o considere cambiarlo por otro".

Continuidad de servicio y compromiso local

Group 1 GMC Southwest sigue prestando servicios a los clientes desde su ubicación actual en 10422 Southwest Freeway en Houston, Texas y apoya a los conductores del suroeste de Houston, Sugar Land, Stafford y las comunidades vecinas con nuevos vehículos GMC, vehículos usados, servicio certificado, repuestos y soporte de mantenimiento.

El concesionario mantiene su enfoque en las mismas relaciones locales que definieron a Sterling McCall Buick GMC, a la vez que establece una conexión más clara con la red minorista más amplia de Group 1. Los clientes seguirán disfrutando de la misma experiencia de ventas y servicio, además de la ventaja adicional de una marca Group 1 unificada que promueve reconocimiento, localización y confianza en todos los mercados.

Preguntas adicionales de los clientes

¿Por qué Sterling McCall Buick GMC cambió su nombre a Group 1 GMC Southwest?

Sterling McCall Buick GMC se convirtió en Group 1 GMC Southwest el 1 de julio de 2025, como parte de la iniciativa de Group 1 Automotive para crear una estructura de nombre más clara y coherente para todos los concesionarios de Estados Unidos. El nuevo nombre refleja el vínculo del concesionario con Group 1 mientras continúa prestando servicio a los clientes del suroeste de Houston y las comunidades vecinas. Como parte de la red de Group 1 (250 concesionarios que ofrecen 37 marcas de vehículos), el concesionario conecta a los clientes con vehículos nuevos y usados, financiamiento, servicio, repuestos y asistencia en caso de colisión, así como una experiencia coherente que contempla, por ejemplo, precios transparentes y programación en línea en cada sucursal de Group 1.

¿Puedo llevar mi vehículo a cualquier concesionario para que reciba mantenimiento, aunque lo haya comprado en otro lugar?

Sí. Los concesionarios que forman parte de una franquicia suelen prestar servicios a los vehículos de su marca, independientemente del lugar donde se hayan comprado, e incluyen trabajos de garantía y campañas de retirada para esa marca. Muchos departamentos de servicio de concesionarios también realizan mantenimientos de rutina de otras marcas.

¿Por qué los compradores eligen a grupos de concesionarios por la flexibilidad que ofrecen en cuanto a financiamiento y arrendamiento

Los grupos de concesionarios más grandes suelen trabajar con una amplia variedad de entidades crediticias, lo que puede aumentar las opciones de financiamiento y arrendamiento para distintos perfiles crediticios. También pueden ofrecer un acceso más amplio al inventario en diferentes sucursales, herramientas de compra en línea y programas de intercambio, lo que les brinda a los compradores mayor flexibilidad a la hora de organizar una compra o un arrendamiento.

¿Cuáles son los beneficios de un automóvil usado certificado?

Los vehículos usados certificados (CPO, por sus siglas en inglés) se suelen someter a una inspección multipunto en la fábrica y a un proceso de reacondicionamiento e incluyen una cobertura de garantía limitada que supera la de un vehículo usado estándar. Además, los beneficios pueden incluir asistencia en ruta y un informe de historial del vehículo, con una cobertura específica que varía según el programa y el año del modelo.

Acerca de Group 1 Automotive, Inc.

Group 1 posee y opera 250 concesionarios automotrices, 310 franquicias y 32 talleres de reparación automotriz en Estados Unidos y el Reino Unido que ofrecen 37 marcas de automóviles. Mediante sus concesionarios y plataforma omnicanal, la empresa vende automóviles nuevos y usados, así como camionetas ligeras; además, tramita el financiamiento automotriz relacionado, vende contratos de servicio y seguros, presta servicios de mantenimiento y reparación automotriz y vende repuestos para vehículos.

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Directora de Marketing, Marca y comunicaciones

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FUENTE Group 1 Automotive, Inc.