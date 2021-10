Grupa Inwestycyjna Warwick finalizuje transakcję w Belgravii

LONDYN, 20 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Grupa Inwestycyjna Warwick nabyła prywatny, ogrodzony kompleks dziewięciu domów w londyńskiej dzielnicy Belgravia. Jest to część jej strategii konsolidacji nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii.

St Barnabas Mews stanowi zdecydowane uzupełnienie strategii wartości dodanej Warwick, która koncentruje się na tworzeniu przestrzeni przeznaczonych do wynajmu długoterminowego, przystosowując nieruchomości do funkcjonowania po pandemii, z dodatkowymi terenami zewnętrznymi dla mieszkańców, z których mogą korzystać przez cały rok. Nieruchomości te uzyskały najwyższe oceny środowiskowe, a Warwick zobowiązuje się do poniesienia w przyszłości nakładów inwestycyjnych w celu osiągnięcia najwyższej możliwej efektywności energetycznej do końca 2022 roku.

St Barnabas Mews jest jedną z trzech transakcji, na których zawarcie spółka Warwick wyraziła ostatnio zgodę, obejmujących 50 lokali w Mayfair i Belgravii. Firma uważa, że jest obecnie jednym z największych prywatnych podmiotów wynajmujących w Belgravii.

Inwestycja obejmuje dziewięć domów w zabudowie szeregowej z podziemnym parkingiem w sercu Belgravii, wybudowanych w 2008 roku.

Warwick zamierza efektywnie zarządzać domami pod własną marką najmu i planuje wykorzystać możliwości remontowe w całym swoim portfolio.

Andrew Chrysostomou, starszy dyrektor zarządzający w Wielkiej Brytanii:

St Barnabas Mews oferuje przestrzeń zewnętrzną i bezpieczny parking podziemny w otoczeniu prywatnego, strzeżonego osiedla. W związku z doskonałą lokalizacją w Belgravii, w odległości zaledwie spaceru od Elizabeth Street i King's Road, oceniamy, że aktywa te są odpowiednio przygotowane do uchwycenia wzrostu popytu na wynajem po złagodzeniu ograniczeń w podróżowaniu i stopniowym powrocie do pracy biurowej.

Kate Richard, założycielka i dyrektor generalny:

St Barnabas Mews to doskonałe uzupełnienie naszego portfolio ze względu na jego wielkość, lokalizację i potencjalne możliwości rozbudowy. Nieruchomość ta dokładnie odpowiada temu, co pragniemy skonsolidować w naszej platformie mieszkaniowej w Wielkiej Brytanii. Cieszymy się, że możemy wzbogacić naszą platformę wielorodzinną o ten portfel nieruchomości, który nie był przedmiotem obrotu od ponad 300 lat, oraz skonsolidować produkty nieruchomościowe w centrum Londynu pod naszą marką wynajmu mieszkań.

