Warwick Investment Group dokončila transakci ve čtvrti Belgravia

LONDÝN, 21. října 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Warwick Investment Group získala v rámci své rezidenční strategie konsolidace rezidenčních nemovitostí ve Velké Británii soukromý uzavřený komplex devíti domů v londýnské čtvrti Belgravia.

St Barnabas Mews je dobrým článkem strategie přidané hodnoty společnosti Warwick, která se zaměřuje na vytváření prostor vhodných k dlouhodobému pronájmu a přizpůsobení nemovitostí pro bydlení po skončení pandemie s dodatečnými venkovními prostory, které mohou rezidenti využívat po celý rok. Tyto nemovitosti mají nejvyšší stupeň ekologického hodnocení a společnost Warwick se zavázala k budoucím investicím, aby do konce roku 2022 dosáhla nejvyšší možné energetické účinnosti.

St Barnabas Mews je jednou ze tří akvizic, na jejichž koupi se společnost Warwick nedávno dohodla a které zahrnují 50 jednotek ve čtvrtích Mayfair a Belgravia. Dle informací společnosti je nyní jedním z největších soukromých pronajímatelů ve čtvrti Belgravia.

Komplex se skládá z devíti domů v uzavřené zástavbě s podzemním parkovištěm v srdci čtvrti Belgravia a byl postaven v roce 2008.

Společnost Warwick bude domy aktivně spravovat pod svou vlastní nájemní značkou a plánuje využít aktuálních příležitostí k renovaci celého portfolia.

Andrew Chrysostomou, vrchní výkonný ředitel pro Spojené království:

St Barnabas Mews nabízí venkovní prostory a bezpečné podzemní parkování v soukromém uzavřeném komplexu. V kombinaci s vynikající polohou ve čtvrti Belgravia a v docházkové vzdálenosti od Elizabeth Street i King's Road se domníváme, že tato aktiva mají dobrou pozici pro pokrytí nárůstu poptávky po pronájmech po uvolnění cestovních omezení a postupném návratu do kanceláří.

Kate Richard, zakladatelka a generální ředitelka:

St Barnabas Mews dokonale doplňuje naše portfolio svou velikostí, polohou a potenciálními vylepšeními. Komplex přesně odpovídá tomu, co se snažíme konsolidovat v naší rezidenční platformě ve Velké Británii. Jsme nadšeni, že můžeme toto nemovitostní portfolio, které nebylo obchodováno více než 300 let, přidat do naší platformy bytových domů, a konsolidovat tak realitní produkt v centru Londýna pod naší značkou rezidenčních pronájmů.

