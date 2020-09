Grupo Adecco nomeia Jordan Topoleski, 20, EUA, como CEO global por um mês

ZURIQUE, 4 de setembro de 2020 /PRNewswire/ --

Jordan Topoleski , americano de 20 anos, foi o escolhido para ser o CEO global por um mês e trabalhar ao lado de Alain Dehaze, CEO do Grupo Adecco

A pandemia requer um novo conjunto de competências de liderança e essas expectativas irão acelerar a reinvenção do líder nos tempos modernos.

O americano Jordan Topoleski, 20, foi nomeado hoje o Global CEO for One Month de 2020 do Grupo Adecco. Pela primeira vez, o programa foi realizado totalmente on-line. O programa "CEO for One Month" foi projetado para formar a próxima geração de líderes, com base em pesquisas feitas pelo Grupo Adecco que mostram o surgimento de um novo perfil de habilidades e qualidades necessárias para futuros líderes terem sucesso em um mundo cada vez mais incerto.

Após um processo de seleção de oito meses envolvendo mais de 200.000 candidatos de 34 países, o Jordan foi escolhido para passar um mês trabalhando ao lado do CEO do Grupo Adecco, Alain Dehaze. Ele contribuirá para o funcionamento diário da empresa líder mundial em soluções de RH e ajudará a moldar o futuro mundo do trabalho.

No início de fevereiro, o processo de seleção do CEO for One Month deste ano se adaptou rapidamente aos requisitos da COVID-19 e usou a situação para ajudar os jovens a pensar sobre o que significa liderar em tempos difíceis. O processo começou quando 34 jovens talentosos e futuros líderes foram escolhidos para acompanhar os CEOs do Grupo Adecco de seus respectivos países. Dez finalistas foram então escolhidos para participar do "bootcamp" global e virtual nessa semana, que os submeteu a uma série de avaliações e exercícios para testar suas habilidades e desenvolver seu potencial de liderança. No final do bootcamp, Jordan foi selecionado como o CEO global por um mês.

O programa deste ano acontece em um momento em que mudanças extremas assolam o local de trabalho de um mundo pós-pandemia, especialmente no que diz respeito às expectativas dos líderes e o que é necessário para se ter sucesso.

A abordagem de comandar e controlar do passado está mudando rapidamente para modelos de liderança mais distribuídos. É essencial ser um "líder com alto QE", empatia, confiança e foco no bem-estar e na construção de uma cultura crítica. As pesquisas realizadas pelo Grupo Adecco mostram que a pandemia requer um novo conjunto de competências de liderança e que essas expectativas irão acelerar a reinvenção do líder moderno:

74% dos funcionários desejam que seus superiores demonstrem um estilo de liderança focado na empatia e uma atitude de apoio

70% dos funcionários afirmam que o apoio ao seu bem-estar mental será importante para eles após a pandemia.

Um estudo adicional encomendado pelo Grupo Adecco que avaliou os líderes de amanhã da "Geração Z", descobriu que muitos jovens já possuem muitos dos atributos necessários para ter sucesso. O estudo descobriu que em muitas áreas, incluindo o raciocínio dedutivo e a maneira como as visões de mundo são processadas e aplicadas a um problema estratégico, o grupo da "Geração Z" apresentou traços de liderança mais fortes do que muitos líderes empresariais atuais.

Ao comentar sobre o anúncio de hoje, o CEO do Grupo Adecco, Alain Dehaze, disse:

"É com grande prazer que dou as boas-vindas ao Jordan ao Grupo Adecco e estou ansioso para trabalhar ao lado dele e aprender com suas percepções sobre o futuro do trabalho e da liderança. O mundo do trabalho que conhecíamos antes da pandemia provavelmente nunca mais voltará a ser como era, e por isso o anúncio do CEO por um mês deste ano não poderia ter chegado em um momento mais crucial. Em particular, a mudança repentina e dramática no cenário do local de trabalho acelerou a demanda por um novo perfil de liderança. Os líderes modernos precisarão se reinventar com foco na inteligência emocional, e o desenvolvimento de habilidades sociais será fundamental. Em seu décimo ano, o programa "CEO for One Month" é uma excelente oportunidade para identificar, desenvolver e aprender com os líderes de amanhã, enquanto eles se preparam para liderar em um futuro incerto."

O escolhido para o "Global CEO for One Month" de 2020, Jordan Topoleski, disse:

"Estou muito feliz de ser o próximo CEO por um mês, especialmente em uma empresa que está à frente das mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho. Este é um momento histórico e profundamente desafiador para ser um líder e estou realmente ansioso para aprimorar ainda mais as minhas habilidades e ajudar a moldar o futuro do trabalho."

Sobre o programa CEO for One Month

O programa "CEO for One Month" começou como uma iniciativa local em 2011, na Noruega, e se tornou mundial em 2014, desde então se transformou em uma iniciativa de destaque para o Grupo Adecco. Ele ajuda jovens de alto potencial a aumentar sua empregabilidade e perspectivas de carreira por meio de uma aprendizagem prática e altamente eficaz. Ele opera no âmbito da Adecco Group Foundation, que visa melhorar a preparação de jovens e outras populações menos privilegiadas para o trabalho. As inscrições para o programa de 2020 ultrapassaram 200 mil.

Sobre o Grupo Adecco

O Grupo Adecco é a empresa líder mundial em soluções de RH. Acreditamos que o futuro deve ser bom para todos e, todos os dias, viabilizamos mais de 3,5 milhões de carreiras. Capacitamos, desenvolvemos e contratamos talentos em 60 países, permitindo que as organizações recebam o futuro do trabalho de braços abertos. Como uma empresa listada na Fortune Global 500, lideramos pelo exemplo, criando valor compartilhado que fomenta economias e constrói sociedades melhores. Nossa cultura de inclusão, empreendedorismo e trabalho em equipe capacita nossos 35.000 funcionários. Estamos orgulhosos por termos sido consistentemente classificados como um dos "Melhores Locais para Trabalhar do Mundo" pela Great Place to Work®.

O Adecco Group AG tem sede em Zurique, Suíça (ISIN: CH0012138605), está listado na SIX Swiss Exchange (ADEN) e é formado por nove marcas globais: Adecco, Adia, Badenoch + Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon , Spring Professional e Vettery.

