Chaarat Gold社債保有者グループ、償還提案に対する見解を表明

ロンドン, 2026年2月4日 /PRNewswire/ -- Chaarat Gold Holdings Limited（以下「Chaarat Gold」）が発行した2028年満期優先担保付転換社債型ローン債券（以下「本社債」）の保有者グループ（以下「本グループ」）は、Chaarat GoldがZaav Holdings Ltdの持分をSilverCorp Metals, Incに売却した代金（以下「本売却」）を原資として、2026年2月13日に本社債を全額償還する意向であるとの通知に対し、見解を表明しました。

本グループは、本社債の適時償還（および本社債償還後のChaarat Gold株主の価値実現）につながる合法的な取引については、原則的に支持しています。

しかし、本社債の保有者がChaarat Goldの償還提案を適切に評価するためには、本社債に関する一定の基本情報がすべての本社債保有者に開示されることが不可欠であると、本グループは考えています。

このため、本グループのメンバーの一人は、Chaarat Goldに対し、当該情報の提供を求めるとともに、本売却に関連する売却代金の使途および取引手数料の水準を含む、複数の照会事項を提起する書面を送付しました。現時点において、Chaarat Goldは、（2週間以内に本社債を償還する予定であるにもかかわらず）5年間もの守秘義務を課す秘密保持契約（NDA）に当事者が署名しない限り、いかなる情報の提供も拒否する姿勢を示しています。

そこで、本グループは、Chaarat Goldに対し、以下を早急に開示することを公に要請します：

- 本社債に関する以下の基本情報を、NDAに署名することなく、すべての本社債保有者に提供すること：

現在有効な本社債契約書の写し、および

償還予定日における本社債の経過利息の計算書

- 本社債保有者がChaarat Goldにさらなる情報を求める際に署名できる標準書式のNDA（すべての本社債保有者が同一の守秘義務条項に署名することを確保するため）。

本グループは法律事務所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPの助言を受けています。本グループへの問い合わせは、Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP（[email protected]）までご連絡ください。

SOURCE The Group of holders of Notes issued by Chaarat Gold