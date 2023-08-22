Guide Sensmart 2023 Termografi Ürünleri Orta Doğu Distribütör Konferansı Başarıyla Sona Erdi

VUHAN, Çin, 22 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- "Termografi Ürünleri için 2023 Orta Doğu Distribütör Konferansı" yakın zamanda Dubai'de büyük bir başarıyla sona erdi. Orta Doğu bölgesinden distribütörler karşılıklı yararlı stratejiler görüşmek üzere bir araya geldi.

Guide Sensmart 2023 Middle East Distributor Conference site Guide Sensmart 2023 Middle East Distributor Conference site Istanbul Hardware Fair 2023

Guide Sensmart etkinlikte 2023 için daha açık bir distribütör politikası duyurdu. Şirket, markalaşma, promosyon, teknoloji, özelleştirme, yardımcı yönetim ve profesyonel ekipler gibi çeşitli hizmetler sunarak ortaklara verdiği desteğini geliştirmeyi planlıyor. Bu girişim dağıtım kanallarının gelişimini güçlendirmeyi, onları daha canlılıkla güçlendirmeyi ve dağıtım ortaklarıyla işbirliği içinde daha fazla değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Etkinlik sırasında, Guide Sensmart Termografi ürün yelpazesinin ve yeni Hammer serisinin ayrıntılı bir sunumunu sağladı. Ürünlerinin özelliklerini farklı uygulama senaryolarıyla ortaya koydular. Dağıtım ortaklarını daha yakından işbirliği yapmaya, ilave ürün ve çözümleri entegre etmeye ve sunumlarının kullanıcı dostluğunu geliştirmeye teşvik ederek sonuçta kızılötesi teknolojiyle halka fayda sağlamaya teşvik ettiler.

Istanbul Hardware Fair, 24 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Guide Sensmart, katılımcıları iletişim için Salon 8F-10A'daki standlarını ziyaret etmeye içtenlikle davet ediyor.

Guide Sensmart hakkında,

Guide Sensmart, dünya genelinde 70 ülke ve bölgeyi kapsayan bir pazarlama hizmeti ağına sahip sistematik kızılötesi termal görüntüleme ürünleri üreticisidir. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.guideir.com/ adresini ziyaret edin.

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SOURCE Guide Sensmart