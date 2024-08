Guozi Robotics renforce la liaison Shenzhen-Zhongshan : une étape importante dans la maintenance intelligente des infrastructures

HANGZHOU, Chine, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 juin 2024, la liaison Shenzhen-Zhongshan, une nouvelle route à huit voies entre Shenzhen et Zhongshan, a été officiellement mise en service. Combinant deux ponts et un tunnel sous-marin le plus long et le plus large du monde, la nouvelle traversée de 24 kilomètres du delta de la rivière des Perles en Chine réduit le temps de trajet entre les mégapoles à environ 30 minutes, contre environ deux heures auparavant.

Zhejiang Guozi Robotics Co, Ltd ("Guozi Robotics"), un pionnier dans le domaine de la robotique mobile, a joué un rôle crucial en fournissant une solution de maintenance intelligente avancée et taillée sur mesure pour le tunnel sous-marin.

En utilisant une technologie robotique de pointe et une vaste expérience de projet, l'entreprise a développé et déployé 14 robots d'inspection spécialisés et intelligents afin d'assurer une maintenance continue et efficace ainsi que la sécurité de cette infrastructure essentielle.

La solution technique de la liaison Shenzhen-Zhongshan est une étape importante pour l'application des robots d'inspection de Guozi Robotics sur les autoroutes :

réalisation de plus de 20 kilomètres d'autoroute en un seul projet. mise en service de 14 robots d'inspection, le plus grand nombre de robots intelligents jamais utilisé dans un seul projet. garantie d'une réaction rapide en cas d'urgence grâce à une vitesse de robot allant jusqu'à 8 mètres par seconde. garantie d'un fonctionnement continu même à des vitesses élevées grâce à l'alimentation automatique par batterie et ligne de contact.

Routine quotidienne des robots d'inspection:

Chaque jour, les robots d'inspection intelligents de Guozi Robotics patrouillent assidûment dans le tunnel sous-marin de la liaison Shenzhen-Zhongshan. Les observateurs présents dans le tunnel peuvent voir les robots se déplacer le long du plafond et surveiller l'intégrité structurelle et la sécurité de l'environnement.

Placement stratégique:

Les robots sont stationnés tous les 1,2 kilomètres pour assurer une surveillance permanente.

Ils peuvent atteindre n'importe quel endroit en moins de trois minutes dans des situations d'urgence et sont équipés de fonctionnalités telles que la détection de gaz, la communication vocale et la détection infrarouge haute résolution.

Une surveillance complète:

Dans le canal d'approvisionnement central, les robots effectuent des inspections approfondies en temps réel afin d'identifier et reduire les risques potentiels, garantissant ainsi la sécurité et la fonctionnalité de tous les équipements.

Contrôle centralisé:

Tous les robots sont reliés à la centrale de dispatching du réseau de tunnels, qui coordonne leurs activités via une plateforme de gestion centrale, afin de permettre une planification optimale et des réactions rapides.

Guozi Robotics se spécialise depuis de nombreuses années dans la robotique mobile, ce qui lui a permis d'acquérir des données techniques et une expérience pratique considérables. Tournés vers l'avenir, nous restons attachés à notre mission initiale : Utiliser la technologie robotique pour aider à la réalisation de "mégaprojets".

Informations sur Guozi Robotics :

Guozi Robotics se concentre sur le développement et la mise en œuvre de technologies de base dans le domaine de la robotique mobile. Notre offre de produits diversifiée, qui comprend des solutions intelligentes d'inspection et de logistique, nous distingue en tant que leader du secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2476239/Smart_inspection_robots_working_undersea_tunnel.jpg