Guozi Robotics stärkt die Shenzhen-Zhongshan-Verbindung: Ein Meilenstein in der intelligenten Infrastrukturwartung

HANGZHOU, China, 9. August 2024 /PRNewswire/ -- Am 30. Juni 2024 wurde der Shenzhen-Zhongshan-Link, eine neue achtspurige Strassenverbindung zwischen Shezhen und Zhongshan, offiziell in Betrieb genommen. Die neue, 24 Kilometer lange Querung des chinesischen Perlflussdeltas ist eine Kombination aus zwei Brücken und dem längsten und breitesten Unterwassertunnel der Welt und verkürzt die Fahrt zwischen den Millionenstädten von zuvor rund zwei Stunden auf etwa 30 Minuten.

Smart inspection robots working in the undersea tunnel

Zhejiang Guozi Robotics Co., Ltd („Guozi Robotics"), ein Pionier im Bereich der mobilen Robotik, spielte mit der Bereitstellung einer fortschrittlichen intelligenten Wartungslösung, die auf den Unterwassertunnel zugeschnitten ist, eine entscheidende Rolle.

Unter Einsatz modernster Robotertechnologie und umfassender Projekterfahrung hat das Unternehmen 14 spezialisierte, intelligente Inspektionsroboter entwickelt und eingesetzt, um eine kontinuierliche, effiziente Wartung und die Sicherheit dieser wichtigen Infrastruktur zu gewährleisten.

Die technische Lösung der Shenzhen-Zhongshan-Verbindung ist ein wichtiger Meilenstein für die Anwendung von Guozi Robotics' Inspektionsrobotern auf Autobahnen:

1. Realisierung von über 20 Autobahn-Kilometern in einem einzigen Projekt.

2. Einsatzbereitschaft von 14 Inspektionsrobotern, der höchsten Anzahl von intelligenten Robotern die je in einem einzigen Projekt eingesetzt wurden.

3. Gewährleistung einer schnellen Reaktion in Notfällen durch eine Robotergeschwindigkeit von bis zu 8 Metern pro Sekunde

4. Sicherstellung eines kontinuierlichen Betriebs auch bei hohen Geschwindigkeiten durch die automatische Stromversorgung über Batterie und Schleifleitung.

Tägliche Routine von Inspektionsrobotern:

Jeden Tag patrouillieren die intelligenten Inspektionsroboter von Guozi Robotics fleißig durch den Unterwassertunnel der Shenzhen-Zhongshan-Verbindung. Beobachter im Tunnel können sehen, wie sich die Roboter an der Decke entlang bewegen und die strukturelle Integrität und Sicherheit der Umgebung überwachen.

Strategische Platzierung:

Alle 1,2 Kilometer sind Roboter stationiert, die eine ständige Überwachung gewährleisten.

Sie können in Notfallsituationen innerhalb von drei Minuten jeden Ort erreichen und sind mit Funktionen wie Gasdetektion, Sprachkommunikation und hochauflösender Infraroterkennung ausgestattet.

Umfassende Überwachung:

Im zentralen Versorgungskorridor führen die Roboter gründliche Inspektionen in Echtzeit durch, um potenzielle Risiken zu erkennen und zu mindern und so die Sicherheit und Funktionalität aller Geräte zu gewährleisten.

Zentralisierte Kontrolle:

Alle Roboter sind mit der Dispatching-Zentrale des Tunnelnetzes verbunden, die ihre Aktivitäten über eine zentrale Managementplattform koordiniert, um eine optimale Planung und schnelle Reaktionen zu ermöglichen.

Guozi Robotics hat sich seit vielen Jahren auf die mobile Robotik spezialisiert und dabei umfangreiche technische Daten und praktische Erfahrungen gesammelt. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir unserem ursprünglichen Auftrag verpflichtet: Einsatz von Robotertechnologie zur Unterstützung bei der Realisierung von „Megaprojekten".

Informationen zu Guozi Robotics:

Guozi Robotics konzentriert sich auf die Entwicklung und Implementierung von Kerntechnologien in der mobilen Robotik. Unser vielfältiges Produktangebot, das intelligente Inspektions- und Logistiklösungen umfasst, zeichnet uns als Branchenführer aus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2476239/Smart_inspection_robots_working_undersea_tunnel.jpg