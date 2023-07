GVTC Communications choisit Enghouse Networks et Broadpeak pour offrir une expérience de streaming vidéo de classe mondiale

Une solution entièrement gérée qui offre un plus grand choix de programmes télévisés aux abonnés

MARKHAM, Ontario, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de télécommunications et de solutions de télévision en streaming, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme SaaS IPTV, EspialTV, avait été choisie par GVTC Communications pour offrir des services de streaming vidéo à sa clientèle.

La solution d'Enghouse permet à GVTC de fournir plus d'options à ses abonnés, y compris la possibilité d'enregistrer et de visualiser des émissions sur tout appareil connecté, y compris Fire TV sur Amazon, Roku, AppleTV, des téléphones et des tablettes. Les abonnés auront également la possibilité de regarder des programmes télévisés et des films avec une qualité de pointe, de profiter de nouvelles fonctionnalités comme la télécommande vocale, et de profiter d'un accès facile aux services de streaming populaires.

Le nouveau système GVTC repose également sur le réseau de diffusion de contenu (RDC) et les solutions de cloud DPVR de Broadpeak. Broadpeak est l'un des principaux fournisseurs de solutions de RDC et de streaming vidéo pour les fournisseurs de contenu et les opérateurs de télévision payante dans le monde entier. « Enghouse et Broadpeak ont de nombreux déploiements conjoints réussis à leur actif », a déclaré Mario Rainville, vice-président de Broadpeak pour l'Amérique du Nord. « Nos solutions fonctionnent ensemble pour garantir une expérience de pointe et plus personnalisée pour les abonnés. »

GVTC s'est tourné vers Enghouse et Broadpeak pour mettre à niveau son offre actuelle de télévision par câble vers une plateforme de streaming entièrement gérée et hébergée dans le cloud. Grâce à une qualité d'image et de son supérieure et à une sécurité réseau améliorée, EspialTV d'Enghouse Networks et Broadpeak fourniront du contenu vidéo (y compris du contenu en direct, de rattrapage, d'enregistrement numérique (NDVR) et de vidéo à la demande) à tous les abonnés de GVTC.

« Nous sommes déterminés à donner aux communautés de notre zone de service les moyens de disposer d'une technologie de pointe pour le monde interconnecté d'aujourd'hui », a déclaré Ritchie Sorrells, président et directeur général de GVTC. « Notre partenariat continu avec Enghouse Networks et Broadpeak nous permet de tenir cette promesse. Grâce à l'IPTV, nos clients pourront maintenant accéder à toutes leurs émissions favorites depuis leurs appareils préférés. »

« Au fur et à mesure que l'expérience télévisuelle évolue, GVTC évolue aussi », a déclaré Josh Pettiette, vice-président du développement commercial des produits et de la planification stratégique pour GVTC. « Nous avons construit l'infrastructure pour la télévision par câble dans les années 1980, puis l'Internet à haut débit dans les années 1990, puis Netflix s'est classé au premier rang de l'Internet par fibre optique dans les années 2 000. EspialTV nous permet de fournir la prochaine étape de ce voyage grâce à sa plateforme IPTV hébergée. »

« Nous sommes heureux que GVTC ait choisi EspialTV d'Enghouse pour ce projet en raison de nos antécédents en matière d'expériences télévisuelles exceptionnelles », a déclaré Mick McCluskey, vice-président de la gestion des produits pour Enghouse Networks. « Enghouse est réputée pour sa flexibilité à répondre aux besoins des opérateurs. Notre équipe en charge des opérations et du déploiement dispose d'un ensemble de compétences uniques et d'une compréhension approfondie de l'environnement du streaming vidéo, qui nous aidera à fournir à GVTC une solution télévisuelle de premier plan hautement flexible. »

EspialTV, la plate-forme SaaS d'Enghouse, offre à GVTC un ensemble complet de capacités de gestion de contenu, une connaissance approfondie grâce à l'analyse et une flexibilité permettant de segmenter et cibler facilement différents marchés. Elle prend en charge les opérateurs de toutes tailles, et son architecture flexible basée sur le cloud permettra à GVTC de contrôler les coûts opérationnels au fur et à mesure de la croissance de sa clientèle TV.

À propos d'Enghouse Networks

Enghouse Networks est un fournisseur mondial fiable de technologies et de solutions de télécommunications. Notre engagement est de fournir avec succès des solutions qui peuvent permettre la transformation numérique, créant ainsi une communauté mondiale connectée. De la périphérie au cloud, nos applications permettent aux entreprises de communication et de médias de nouvelle génération, à la défense, aux agences de sécurité publique et aux services publics de planifier, concevoir, développer, surveiller, protéger et simplifier la complexité du réseau de manière fiable, dans un environnement 5G, IoT, cloud, d'IA, NFV et SDN indépendant des fournisseurs. Le portefeuille de technologies d'Enghouse Networks couvre l'infrastructure réseau, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), les systèmes de soutien aux opérations (OSS) et les solutions de transformation numérique. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks est une unité d'Enghouse Systems Ltd., située à Markham, dans l'Ontario.

À propos de Broadpeak® ( https://broadpeak.tv )

Broadpeak® conçoit et fabrique des composants de diffusion vidéo pour les fournisseurs de contenu et les fournisseurs de services réseau déployant des services IPTV, câble, OTT et mobiles. Son portefeuille de solutions et de technologies permet de diffuser des films, des émissions de télévision et d'autres contenus vidéo sur des réseaux gérés et Internet pour une visualisation sur tout type d'appareil. Les systèmes et services de la société aident les opérateurs à accroître leur part de marché et à améliorer la fidélité des abonnés avec une qualité d'expérience supérieure. Broadpeak accompagne tous ses clients dans le monde entier, des simples installations aux grands systèmes de livraison atteignant des capacités de plusieurs millions de flux simultanés. L'entreprise a son siège social à Cesson-Sévigné, en France.

Broadpeak est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN: FR001400AJZ7 ; ticker: ALBPK)

À propos de GVTC

GVTC est un fournisseur de communications à fibre optique primé qui offre un accès Internet haut débit, une télévision numérique par câble, un téléphone et une sécurité intelligente interactive aux clients résidentiels et commerciaux de l'extrême nord de San Antonio, du Texas Hill Country et du South Central Texas. GVTC offre des vitesses de connexion Internet allant jusqu'à 1 Gbps. Le réseau de transport de masse de GVTC assure la livraison de données Ethernet entre San Antonio, Austin, Dallas, Lubbock et Houston, avec un accès aux marchés éloignés du Texas. La branche philanthropique de l'entreprise, la Fondation GVTC, célèbre 17 ans de dons caritatifs. Plus de six millions de dollars de contributions ont été versés dans l'ensemble de la zone de service de GVTC.

Contact pour Enghouse Networks : Balvinder Sandhu, directeur de la génération de la demande, Tél. : +44 (0)1628 641 789, Email : [email protected]

SOURCE Enghouse Systems Limited