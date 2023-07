GVTC Communications kiest voor Enghouse Networks en Broadpeak om een videostreamingervaring van wereldklasse te bieden

Volledig beheerde oplossing biedt abonnees meer keuzemogelijkheden voor tv-kijken

MARKHAM, ON, 21 juli 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van telecommunicatietechnologie en streamingoplossingen voor tv, heeft vandaag aangekondigd dat zijn SaaS IPTV-platform, EspialTV, door GVTC Communications werd uitgekozen om videostreamingdiensten te brengen naar zijn klantenbestand.

Met de Enghouse-oplossing kan GVTC zijn abonnees meer opties bieden, waaronder de mogelijkheid om programma's op te nemen en bekijken op elk verbonden apparaat, waaronder Amazons Fire TV, Roku, AppleTV, telefoons en tablets. De abonnees zullen ook profiteren van de mogelijkheid om tv-programma's en films in toonaangevende kwaliteit te bekijken en te genieten van nieuwe functies zoals spraakgestuurde afstandsbediening, plus eenvoudige toegang tot populaire OTT-streamingdiensten.

Het nieuwe GVTC-systeem is ook afhankelijk van Broadpeaks content delivery network (CDN) en cloud DPVR-oplossingen. Broadpeak is een toonaangevende leverancier van CDN- en videostreamingoplossingen voor contentproviders en leveranciers van betaaltelevisie over de hele wereld. "Enghouse en Broadpeak hebben vele succesvolle gezamenlijke implementaties", aldus Mario Rainville, Vice President, North-America, Broadpeak. "Onze oplossingen werken samen om een meer gepersonaliseerde, hypermoderne ervaring voor abonnees te garanderen."

GVTC heeft Enghouse en Broadpeak aangesproken om zijn huidige kabel-tv-aanbod te upgraden naar een volledig beheerd streaming-tv-platform dat in de cloud wordt gehost. Met superieure beeld- en geluidskwaliteit, plus verbeterde netwerkbeveiliging zullen Enghouse Networks' EspialTV en Broadpeak videocontent (inclusief live, catch-up, digitaal opgenomen (NDVR) en video-on-demand) leveren aan alle streamingabonnees van GVTC.

"We zetten ons in om de gemeenschappen in ons servicegebied te voorzien van geavanceerde technologie voor de onderling verbonden wereld van vandaag", aldus Ritchie Sorrells, President en CEO van GVTC. "Onze voortdurende samenwerking met Enghouse Networks en Broadpeak stelt ons in staat om deze belofte waar te maken. Met IPTV hebben onze klanten voortaan toegang tot al hun favoriete programma's op hun favoriete apparaten."

"Naarmate de tv-ervaring evolueert, evolueert GVTC mee", zegt Josh Pettiette, Vice President, Product Business Development and Strategic Planning, GVTC. "In de jaren 80 hebben we de infrastructuur voor kabel-tv gebouwd, dan supersnel internet in de jaren 90 en dan Netflix' allerbeste glasvezelinternet in de jaren 2000. EspialTV stelt ons in staat om de volgende stap op deze reis te bieden met zijn gehost IPTV-platform."

"We zijn vereerd dat GVTC Enghouse's EspialTV heeft geselecteerd voor dit project, op basis van onze bewezen staat van dienst in het leveren van uitstekende televisie-ervaringen", aldus Mick McCluskey, Vice President, Product Management bij Enghouse Networks. "Enghouse staat bekend als flexibel in het voldoen aan de behoeften van zijn klanten. Ons operatie- en implementatieteam heeft unieke vaardigheden en een grondige kennis van de videostreamingomgeving die ons zal helpen om GVTC een marktleidende en uiterst flexibele tv-oplossing te bieden."

Het Enghouse SaaS EspialTV-platform biedt GVTC een volledige set mogelijkheden voor contentbeheer, diepgaand inzicht door analyse en flexibiliteit om eenvoudig verschillende markten te segmenteren en targeten. Het ondersteunt operatoren van elke omvang - en dankzij de flexibele, cloudgebaseerde architectuur kan GVTC de operationele kosten beheersen naarmate hun tv-klantenbestand groeit.

Over Enghouse Networks

Enghouse Networks is wereldwijd een betrouwbare leverancier van technische oplossingen op het gebied van telecommunicatie. Wij streven naar het met succes leveren van oplossingen waarmee digitale transformatie mogelijk is en waarmee uiteindelijk de samenleving wereldwijd met elkaar in verbinding staat. Van edge tot cloud, onze applicaties stellen op betrouwbare wijze communicatie- en mediabedrijven van de volgende generatie, defensie, openbare veiligheidsinstanties en nutsbedrijven in staat om netwerkcomplexiteit te plannen, ontwerpen, engineeren, bewaken, beschermen en vereenvoudigen, in een leveranciersonafhankelijke 5G, IoT, Cloud, AI, NFV en SDN-ecosysteem. Het technologieportfolio van Enghouse Networks omvat netwerkinfrastructuur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) en oplossingen voor digitale transformatie. Kijk voor meer informatie op www.enghousenetworks.com . Enghouse Networks is een onderdeel van Enghouse Systems Ltd. uit Markham, Ontario, Canada.

Over Broadpeak® ( https://broadpeak.tv )

Broadpeak ® ontwerpt en produceert componenten voor videolevering voor contentproviders en netwerkserviceproviders die IPTV, kabel, OTT en mobiele diensten inzetten. Zijn portfolio van oplossingen en technologieën zorgt voor de levering van films, televisieprogramma's en andere videocontent via beheerde netwerken en internet voor weergave op elk type apparaat. De systemen en diensten van het bedrijf helpen leveranciers met een superieure kwaliteit van ervaring het marktaandeel te vergroten en de loyaliteit van abonnees te verbeteren. Broadpeak ondersteunt al zijn klanten wereldwijd, van eenvoudige installaties tot grote leveringssystemen met een capaciteit van enkele miljoenen, gelijktijdige streams. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Cesson-Sévigne, Frankrijk.

Broadpeak staat genoteerd op Euronext Growth Paris (code ISIN: FR001400AJZ7; ticker: ALBPK)

Over GVTC

GVTC is een bekroonde aanbieder van glasvezelcommunicatie die supersnel internet, digitale kabel-tv, telefoon en interactieve slimme beveiliging levert aan particuliere en zakelijke klanten in Far North Central San Antonio, het Texas Hill Country en South Central Texas. GVTC biedt internetverbindingssnelheden tot 1 Gbps. Het groothandelstransportnetwerk van GVTC levert ethernet-gegevenslevering tussen San Antonio, Austin, Dallas, Lubbock en Houston, met toegang tot afgelegen markten in Texas. De filantropische tak van het bedrijf, The GVTC Foundation, viert zeventien jaar liefdadigheid. In het hele servicegebied van GVTC is meer dan $ zes miljoen aan bijdragen gegeven.

Contactpersoon bij Enghouse Networks: Balvinder Sandhu, Director, Demand Generation, Tel: +44 (0)1628 641 789, E-mail: [email protected]

