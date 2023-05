GWM проводит мероприятие "All NEV Experience Event" в сфере новых источников энергии

БАОДИН, Китай, 8 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания GWM провела глобальное мероприятие по ознакомлению СМИ с новыми источниками энергии в Баодине, Китай. Это мероприятие продемонстрировало приверженность компании электрификации, а также ценность своего бренда под названием "Go With More" («В поисках лучшего»), представив серию интеллектуальных продуктов с использованием новых источников энергии.

GWM Holds All NEV Experience Event to Display Its New Energy Strategy

Компания GWM пригласила сотни представителей СМИ и дистрибьюторов из более чем 60 стран и регионов для ознакомления со своими интеллектуальными транспортными средствами и технологиями на новых источниках энергии. Испытательный полигон компании GWM, являющийся одним из самых передовых полигонов для автомобильных испытаний в Азии, может похвастаться сотнями высококачественных покрытий, включая высокоскоростные кольцевые трассы, динамические площадки и испытательные холмы. Это позволяет испытательному полигону следовать строгим требованиям к испытаниям для всех типов моделей транспортных средств.

GWM представила представителям СМИ и дистрибьюторам модели различных суббрендов, включая новый среднеразмерный внедорожник на новом источнике энергии HAVAL, HAVAL H6 PHEV, GWM TANK500 PHEV, POER Shanhai HEV и ORA 07.

Новый среднеразмерный внедорожник GWM HAVAL (внутренний код B07, название "Fierce Dragon MAX" на китайском рынке), представлен как интеллектуальный семейный внедорожник на новом источнике энергии. Эта модель с колесной базой 2,8 метра обладает превосходной способностью расширения пространства, удовлетворяя потребности пользователей во время семейных поездок. С точки зрения мощности это первая модель GWM, оснащенная технологией Hi4 (Hybrid intelligent 4WD), которая обеспечивает баланс между высокой производительностью и низким расходом топлива.

Модель ORA 07, позиционируемая как сверхобтекаемое, полностью электрическое купе, отличается дизайном фастбэк. Сверхобтекаемый эстетичный дизайн демонстрирует современное изящество, сочетая в себе спортивный и модный стили. Что касается салона транспортного средства, то в модели используется большое количество экологически чистых материалов, создавая впечатляющий уют и ощущение изысканности для водителя и пассажиров.

После мероприятия представители СМИ и дистрибьюторы высоко оценили технологические инновации компании GWM, качество продукции и эксплуатационные характеристики транспортного средства. Один из участников отметил, что компания GWM показала исключительные результаты в развитии электрификации, и мероприятие в целом продемонстрировало преимущества и передовые технологии GWM.

Это мероприятие предоставило компании GWM уникальную возможность проявить приверженность электрификации и устойчивому развитию автомобильной промышленности. Компания GWM внедряет новые технологии и модели, знаменуя собой полный переход на новые источники энергии. Это соответствует ее научно-исследовательской концепции «‎точного вклада в стремлении к лидерству в отрасли‎».

В прошлом году компания GWM инвестировала 12,181 млрд юаней в исследования и разработки, что на 34,34% больше по сравнению с предыдущим годом. К 2025 году общие расходы GWM на исследования и разработки превысят 100 млрд юаней. Эти цифры являются свидетельством неуклонного стремления компании GWM стимулировать интеллектуальный переход на новые источники энергии за счет инновационных технологий.

Компания GWM разработала комплексную матрицу продуктов с использованием новых источников энергии с различными формами питания, включая HEV, PHEV и EV по всему миру. В перспективе компания GWM по-прежнему стремится обновлять свой ассортимент продукции на новых источниках энергии по всему миру с целью предоставления пользователям еще более качественных и интеллектуальных возможностей.

