BAODING, China, 8 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a GWM realizou um evento global de experiência de mídia com seus novos produtos de energia em Baoding, China. O evento demonstrou seu compromisso com a eletrificação e seu valor de marca de "Go With More", com lançamento de uma série de novos produtos de energia inteligente.

GWM participa do NEV Experience Event para divulgar sua nova estratégia de energia (PRNewsfoto/GWM)

A GWM convidou centenas de profissionais de mídia e distribuidores de mais de 60 países e regiões para conhecer seus novos veículos e tecnologias de energia inteligente. O campo de testes da GWM, como um dos locais de testes automotivos mais avançados da Ásia, possui centenas de pavimentos de alto padrão, incluindo anéis de alta velocidade, quadrados dinâmicos e colinas de teste. Assim, o campo de testes atende aos rigorosos requisitos para todos os tipos de modelos de veículos.

A GWM disponibilizou modelos de diferentes submarcas à mídia e aos distribuidores, incluindo a nova SUV média de nova energia da HAVAL, HAVAL H6 PHEV, GWM TANK500 PHEV, POER Shanhai HEV e ORA 07.

A SUV de nova média de energia da HAVAL da GWM (código interno B07, apelidada de "Fierce Dragon MAX do mercado chinês"), é lançada como uma nova SUV de família de energia inteligente. Com uma distância entre eixos de 2,8 metros, o modelo apresenta uma excelente capacidade de expansão espacial, que atende às necessidades dos usuários de viagens em família. Em termos de energia, esse é o primeiro modelo da GWM equipado com tecnologia Hi4 (Hybrid intelligent 4WD), alcançando um equilíbrio entre alto desempenho e baixo consumo de combustível.

O ORA 07, posicionado como um cupê elétrico puro super-simplificado, conta com um design de carroçaria. O design estético super simplificado apresenta uma moderna graciosidade combinando estilos esportivos e modernos. Quanto aos detalhes interiores, um grande número de materiais ecologicamente corretos foram utilizados no modelo, trazendo um aconchego impressionante e uma sensação de delicadeza para motoristas e pilotos.

Após a atividade, mídia e distribuidores elogiaram a inovação tecnológica, a qualidade do produto e o desempenho do veículo da GWM. Um participante comentou que a GWM apresentou um desempenho excepcional no desenvolvimento da eletrificação, e a atividade mostrou a força e as tecnologias avançadas da GWM.

O evento apresentou uma oportunidade única para manifestar a dedicação da GWM à eletrificação e ao desenvolvimento sustentável na indústria automotiva. A GWM vem implementando novas tecnologias e modelos, marcando seu avanço com total velocidade em direção à nova transformação energética. Isso mostra o alinhamento com seu conceito de P&D sobre "contribuição precisa na busca da liderança no setor".

No ano passado, a GWM investiu 12,181 bilhões de yuans em P&D, um aumento de 34,34% em relação ao ano anterior. Até 2025, as despesas totais de P&D da GWM ultrapassarão 100 bilhões de yuans. Esses números provam a persistência da GWM na condução da transformação inteligente de novas energias por meio de uma inovadora tecnologia.

A GWM estabeleceu uma matriz abrangente de novos produtos de energia com formas de energia variadas em todo o mundo, incluindo HEV, PHEV e EV. Daqui em diante, a GWM seguirá dedicada a atualizar sua linha de produtos de novas energias em todo o mundo, oferecendo opções ainda mais inteligentes e de alta qualidade aos usuários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071616/image_1.jpg

FONTE GWM

