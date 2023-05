GWM celebra All NEV Experience Event para mostrar su nueva estrategia energética

BAODING, China, 8 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Recientemente, GWM organizó en Baoding (China) un evento para los medios de comunicación sobre sus nuevos productos energéticos. El evento demostró su compromiso con la electrificación, así como su valor de marca "Go With More", con una serie de nuevos productos energéticos inteligentes que se lanzarán al mercado.

GWM Holds All NEV Experience Event to Display Its New Energy Strategy

GWM invitó a cientos de medios de comunicación y distribuidores de más de 60 países y regiones a experimentar sus vehículos y tecnologías inteligentes de nueva energía. El campo de pruebas de GWM, uno de los más avanzados de Asia, cuenta con cientos de pavimentos de alto nivel, como anillos de alta velocidad, plazas dinámicas y colinas de prueba. Esto le permite cumplir los rigurosos requisitos de las pruebas para todo tipo de modelos de vehículos.

GWM puso a disposición de los medios y distribuidores modelos de diferentes submarcas, como el nuevo SUV medio de nueva energía de HAVAL, el HAVAL H6 PHEV, el GWM TANK500 PHEV, el POER Shanhai HEV y el ORA 07.

El nuevo SUV medio de nueva energía de GWM HAVAL (código interno B07, apodado "Fierce Dragon MAX en el mercado chino"), se lanza como un SUV familiar inteligente de nueva energía. Con una distancia entre ejes de 2,8 metros, el modelo cuenta con una magnífica capacidad de expansión del espacio, que puede satisfacer las necesidades de los usuarios para viajes familiares. En términos de potencia, es el primer modelo de GWM equipado con la tecnología Hi4 (Hybrid intelligent 4WD), que alcanza un equilibrio entre altas prestaciones y bajo consumo de combustible.

ORA 07, posicionado como un coupé eléctrico puro súper aerodinámico, cuenta con un diseño fastback. El diseño estético súper aerodinámico muestra una gracia modernizada que combina estilos deportivos y de moda. En cuanto a los detalles interiores, el modelo utiliza numerosos materiales ecológicos que aportan al conductor y a los pasajeros una impresionante sensación de comodidad y delicadeza.

Tras la actividad, los medios de comunicación y los distribuidores elogiaron la innovación tecnológica, la calidad de los productos y las prestaciones de los vehículos de GWM. Uno de los participantes comentó que GWM había mostrado un rendimiento excepcional en el desarrollo de la electrificación y que la actividad demostraba la fuerza y las avanzadas tecnologías de GWM.

El evento presentó una oportunidad única para manifestar la dedicación de GWM a la electrificación y el desarrollo sostenible en la industria del automóvil. GWM ha ido desplegando nuevas tecnologías y modelos, marcando su avance a toda velocidad hacia la nueva transformación energética. Esto está en consonancia con su concepto de I+D de "aportación precisa en pos del liderazgo de la industria".

El año pasado, GWM invirtió 12.181 millones de CNY en I+D, un 34,34% más que el año anterior. Para 2025, el gasto total en I+D de GWM superará los 100.000 millones de CNY. Estas cifras son un testimonio de la persistencia de GWM en impulsar la transformación inteligente de las nuevas energías a través de una tecnología innovadora.

GWM ha establecido una amplia matriz de productos de nuevas energías con diversas formas de potencia, como HEV, PHEV y EV, en todo el mundo. En el futuro, GWM seguirá actualizando su línea de productos de nuevas energías en todo el mundo con el objetivo de ofrecer a los usuarios opciones aún más inteligentes y de mayor calidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2071554/image_1.jpg

SOURCE GWM