GWM organizuje otwarte wydarzenie, aby przedstawić strategię w zakresie produktów opartych na nowej energii

BAODING, Chiny, 8 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Firma GWM zorganizowała niedawno w Baoding w Chinach globalne wydarzenie dla mediów poświęcone produktom opartym na nowej energii. Wydarzenie to potwierdziło zaangażowanie firmy w proces przejścia na energię elektryczną, jak również wartość marki „Go With More" z serią nowych inteligentnych produktów elektrycznych, które zostaną wprowadzone na rynek.

Firma GWM zaprosiła setki przedstawicieli mediów i dystrybutorów z ponad 60 krajów i regionów świata, którym zaprezentowała swoje inteligentne pojazdy i technologie energetyczne. Plac testowy GWM, jako jeden z najbardziej zaawansowanych placów przeznaczonych do realizacji testów motoryzacyjnych w Azji, może pochwalić się setkami metrów nawierzchni o wysokim standardzie, w tym pętlami umożliwiającymi rozwijanie dużych prędkości, dynamicznymi placami manewrowymi i wzgórzami testowymi. Dzięki temu spełnia on rygorystyczne wymogi testowe dla wszystkich typów i modeli pojazdów.

Firma GWM zaprezentowała przedstawicielom mediów i dystrybutorom nowe modele pojazdów, w tym nowy średniej klasy SUV HAVAL H6 PHEV, GWM TANK500 PHEV, POER Shanhai HEV oraz ORA 07.

Nowy średniej klasy SUV GWM HAVAL (kod wewnętrzny B07, dostępny na rynku chińskim jako „Fierce Dragon MAX") został wprowadzony na rynek jako inteligentny rodzinny SUV oparty na nowej energii. Przy rozstawie osi wynoszącym 2,8 metra model ten charakteryzuje komfortowa przestrzeń, która może zaspokoić potrzeby użytkowników podczas rodzinnych wycieczek. Pod względem mocy jest to pierwszy model GWM wyposażony w technologię Hi4 (Hybrid intelligent 4WD), gwarantujący równowagę pomiędzy wysokimi osiągami a niskim zużyciem paliwa.

Model ORA 07, pozycjonowany jako super opływowy, w całości oparty na energii elektrycznej pojazd coupe, może poszczycić się designem typu fastback. Estetyczny, mocno opływowy kształt stanowi zmodernizowane połączenie stylu sportowego i najnowszych trendów. We wnętrzu pojazdu zastosowano wiele ekologicznych materiałów, które zapewniają kierowcy i pasażerom imponującą wygodę i stwarzają poczucie wysublimowania.

Po zakończeniu prezentacji przedstawiciele mediów i dystrybutorzy wyrazili uznanie dla innowacji technologicznej, jakości produktu i osiągów pojazdów GWM. Jeden z uczestników podkreślił, że firma odznacza się wyjątkową efektywnością pod względem rozwoju produktów elektrycznych, a przeprowadzona prezentacja ukazała potęgę i stopień zaawansowania technologii GWM.

Wydarzenie to stanowiło również doskonałą okazję do ukazania zaangażowania GWM w proces przejścia na energię elektryczną i zrównoważony rozwój w przemyśle motoryzacyjnym. GWM wprowadza nowe technologie i modele, notując imponujące tempo transformacji energetycznej. Jest to zgodne z koncepcją badań i rozwoju firmy, które mają wnosić „wymierny wkład w dążenia do osiągnięcia przywództwa w branży".

W ubiegłym roku firma GWM zainwestowała w badania i rozwój kwotę 12181 mld juanów, co oznacza wzrost o 34,34% w ujęciu rok do roku. Do 2025 roku całkowite wydatki GWM na badania i rozwój przekroczą 100 mld juanów. Te liczby świadczą o konsekwentnym dążeniu GWM do inteligentnej transformacji na nową energię poprzez innowacyjną technologię.

Firma GWM stworzyła kompleksową ofertę produktów opartych na nowej energii o różnych formach zasilania, w tym HEV, PHEV i EV, na całym świecie. W przyszłości GWM będzie nadal aktualizować swoją globalną linię produktów elektrycznych z wizją zapewnienia użytkownikom jeszcze wyższej jakości i większego wyboru inteligentnych opcji.

