GWM acquiert l'usine Daimler au Brésil pour renforcer sa présence en Amérique du Sud et étendre son implantation mondiale

Ledit accord stipule le transfert à GWM de la propriété du terrain, des bâtiments, des machines et de tous les autres biens de l'usine d'Iracemapolis, à l'exception du personnel. Et il devrait être terminé d'ici fin 2021. Après avoir repris l'usine, GWM introduira des concepts avancés de production, de contrôle de la qualité, de protection de l'environnement et de gestion de l'information conformes à ses normes de fabrication mondiales, afin de faire de l'usine une base de production intelligente répondant aux demandes du Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud. Dans le même temps, l'usine créera près de 2 000 emplois sur place, stimulera le développement des industries locales engagées dans l'assistance, la R&D et d'autres services, favorisera la poursuite de la transformation et de la mise à niveau du mix industriel local et apportera davantage de bénéfices et de taxes au gouvernement brésilien.

En fait, l'Amérique du Sud a été l'un des principaux marchés stratégiques de GWM, qui a commencé à se déployer au Chili dès 2007 et a obtenu des résultats remarquables. Les premiers modèles PICKUP et HAVAL SUV vendus ont été populaires auprès des utilisateurs locaux, ce qui a renforcé la détermination de GWM à s'aventurer davantage sur le marché sud-américain. Le Brésil arrive en tête de tous les pays d'Amérique du Sud en termes de puissance économique, de superficie et de population, et constitue l'un des sept plus grands marchés automobiles du monde, avec un immense potentiel de consommation automobile. En outre, GWM a considéré le Brésil comme un marché stratégique important pour renforcer sa présence en Amérique du Sud, et s'est engagé à étudier les préférences des consommateurs locaux et les changements sur le marché automobile. Dans ce cas, après avoir acquis l'usine d'Iracemapolis, GWM tirera parti des avantages géographiques pour faire progresser son développement et la mise en œuvre de ses stratégies sur le marché sud-américain, en offrant aux utilisateurs locaux une expérience de voyage intelligente, sûre et haut de gamme.

Aujourd'hui, les ventes de GWM ont augmenté pendant la COVID-19, qui continue à frapper les marchés automobiles internationaux. Au cours des sept premiers mois de 2021, les ventes internationales de GWM ont augmenté de 176,2 % en glissement annuel, ce qui a renforcé sa confiance dans la mondialisation. L'usine d'Iracemapolis, qui constitue une base importante pour l'exploration du marché sud-américain, démontre une fois de plus la capacité stratégique de GWM à rechercher le progrès dans l'adversité. À l'avenir, le « schéma mondial » de GWM prend forme, avec des usines pour couvrir la Chine, la Russie, la Thaïlande, l'Inde, le Brésil et d'autres marchés stratégiques, et en unissant les 500 réseaux de vente dans le monde. Cela permettra de renforcer la présence mondiale de GWM, de contribuer à son objectif ambitieux de vendre 4 millions de véhicules dans le monde d'ici 2025, et de renforcer sa confiance et sa force pour « gagner le marché chinois et s'aventurer dans le monde ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1597820/GWM.jpg

SOURCE GWM