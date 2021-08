Spoločnosť GWM získala továreň Daimler v Brazílii s cieľom zvýšiť prítomnosť v Južnej Amerike a rozšíriť globálne pôsobenie

Uvedená dohoda stanovuje prevod vlastníctva pozemkov, budov, strojov a iných nehnuteľností továrne Iracemapolis okrem personálu na GWM. Očakáva sa, že akvizícia bude ukončená do konca roku 2021. Po prevzatí závodu GWM predstaví pokročilé koncepcie výroby, kontroly kvality, ochrany životného prostredia a informačného manažmentu, ktoré sú v súlade s jeho globálnymi výrobnými štandardmi, a tak pretvorí továreň na inteligentnú výrobnú základňu, ktorá uspokojí požiadavky Brazílie a ďalších juhoamerických krajín. Továreň zároveň vytvorí takmer 2 000 pracovných miest, podporí rozvoj miestneho priemyslu zapojeného do podpory, výskumu a vývoja a ďalších služieb, podporí ďalšiu transformáciu a modernizáciu miestneho priemyselného mixu a prispeje k zvýšeniu zisku a daní pre Brazílsku vládu.

V súčasnej dobe sa predaj spoločnosti GWM zvyšuje v dôsledku COVID-19, ktorý naďalej zasahuje medzinárodné automobilové trhy. Za prvých sedem mesiacov roku 2021 vzrástol medzinárodný predaj spoločnosti GWM medziročne o 176,2%, čo posilnilo jej dôveru v globalizáciu. Továreň Iracemapolis ako dôležitá základňa pre skúmanie juhoamerického trhu ďalej demonštruje strategickú schopnosť GWM hľadať pokrok v nepriazni osudu. Formuje sa budúce „globálne usporiadanie" GWM, v ktorom továrne pokrývajú Čínu, Rusko, Thajsko, Indiu, Brazíliu a ďalšie strategické trhy a zjednocujú 500 predajných sietí na celom svete. To pomôže ďalej rozšíriť globálne pôsobenie GWM, prispeje k jeho ambicióznemu cieľu predať 4 milióny vozidiel globálne do roku 2025 a posilniť dôveru a silu „ovládnuť čínsky trh a vydať sa do sveta".

