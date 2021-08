GWM nabywa fabrykę Daimlera w Brazylii, aby wzmocnić swoją obecność w Ameryce Południowej i rozszerzyć swój globalny zasięg

Ameryka Południowa jest jednym ze strategicznych rynków spółki GWM, która rozpoczęła działalność w Chile już w 2007 roku i osiągnęła znakomite wyniki. Pierwsze sprzedane modele PICKUP i HAVAL SUV cieszyły się popularnością wśród miejscowych użytkowników, co wzmocniło determinację GWM do dalszej ekspansji na rynku południowoamerykańskim. Brazylia przewyższa wszystkie kraje Ameryki Południowej pod względem siły gospodarczej, powierzchni i liczby ludności oraz jest jednym z siedmiu największych rynków motoryzacyjnych na świecie, z ogromnym potencjałem w zakresie zakupu samochodów. Ponadto firma GWM uznała Brazylię za ważny rynek strategiczny dla wzmocnienia swojej obecności w Ameryce Południowej i jest zaangażowana w badanie preferencji lokalnych konsumentów oraz zmian na rynku motoryzacyjnym. W tym przypadku, po nabyciu fabryki w Iracemapolis, GWM wykorzysta przewagę geograficzną, aby przyspieszyć swój rozwój i realizację swoich strategii na rynku południowoamerykańskim, przynosząc korzyści lokalnym użytkownikom w postaci inteligentnych, bezpiecznych i wysokiej klasy aut.

Obecnie sprzedaż GWM wzrasta pomimo COVID-19, który w dalszym ciągu uderza w międzynarodowe rynki motoryzacyjne. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku sprzedaż międzynarodowa GWM wzrosła o 176,2% rok do roku, co upewniło firmę w planach globalizacji swojej działalności. Fabryka w Iracemapolis, jako ważna baza do eksploracji rynku południowoamerykańskiego, dodatkowo demonstruje strategiczną zdolność GWM do szukania możliwości rozwoju w obliczu trudności. W przyszłości „globalny zasięg" GWM nabiera kształtów, z fabrykami, które obejmą Chiny, Rosję, Tajlandię, Indie, Brazylię i inne strategiczne rynki oraz zjednoczą 500 sieci sprzedaży na całym świecie. Pomoże to w dalszym rozszerzaniu globalnej działalności GWM, przyczyni się do osiągnięcia ambitnego celu sprzedaży 4 milionów pojazdów na całym świecie do roku 2025 oraz wzmocni siłę i wiarę firmy w swoje możliwości, pozwalając jej „podbić rynek chiński i zdobywać świat".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1597820/GWM.jpg

SOURCE GWM