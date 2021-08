Společnost GWM kupuje výrobní závod Daimler v Brazílii s cílem posílit svou přítomnost v Jižní Americe a rozšířit svou působnost ve světě

Zmíněná dohoda stanoví převod vlastnictví pozemků, budov, strojů a veškerého dalšího majetku závodu v Iracemapolis, s výjimkou zaměstnanců, na společnost GWM. Dokončení se předpokládá do konce roku 2021. Po převzetí závodu zavede společnost GWM pokročilé koncepce výroby, kontroly kvality, ochrany životního prostředí a řízení informací, které jsou v souladu s jejími celosvětovými výrobními standardy, s cílem vytvořit ze závodu inteligentní výrobní základnu uspokojující požadavky Brazílie a dalších jihoamerických zemí. Výrobní závod zároveň vytvoří téměř 2000 pracovních míst, podpoří rozvoj místního průmyslu v oblasti podpory, výzkumu a vývoje a dalších služeb, podpoří další transformaci a modernizaci místních průmyslových odvětví a přispěje brazilské vládě vyššími zisky a daněmi.

Jižní Amerika je totiž jedním z důležitých strategických trhů společnosti GWM, která začala v Chile působit již v roce 2007 a dosáhla zde pozoruhodných výsledků. První prodané modely PICKUP a SUV HAVAL si místní uživatelé oblíbili, což posílilo odhodlání společnosti GWM dále pronikat na jihoamerický trh. Brazílie je na špici všech jihoamerických zemí z hlediska ekonomické síly, rozlohy a počtu obyvatel a je jedním ze sedmi největších automobilových trhů na světě s obrovským potenciálem odbytu automobilů. Kromě toho společnost GWM považuje Brazílii za důležitý strategický trh pro posílení své přítomnosti v Jižní Americe a je odhodlána prozkoumat preference místních spotřebitelů a změny na automobilovém trhu. V tomto případě společnost GWM po získání závodu ve městě Iracemapolis využije zeměpisné výhody k dalšímu rozvoji a realizaci svých strategií na jihoamerickém trhu a poskytne místním uživatelům inteligentní, bezpečné a špičkové zážitky na cestách.

V současné době se prodeje společnosti GWM zvyšují i navzdory krizi spojené s nemocí covid-19, která stále zasahuje mezinárodní automobilové trhy. V prvních sedmi měsících roku 2021 vzrostl mezinárodní odbyt společnosti GWM meziročně o 176,2 %, což posílilo její důvěru v globalizaci. Výrobní závod v Iracemapolisu, který je důležitou základnou pro průnik na jihoamerický trh, je dalším důkazem strategické schopnosti společnosti GWM nacházet pokrok v nepříznivých podmínkách. V budoucnu se rýsuje „globální uspořádání" společnosti GWM se závody v Číně, Rusku, Thajsku, Indii, Brazílii a na dalších strategických trzích a sjednocením 500 prodejních sítí po celém světě. To pomůže dále rozšířit globální působnost společnosti GWM, přispět k jejímu ambicióznímu cíli prodat do roku 2025 celosvětově 4 miliony vozidel a posílit její sebevědomí a sílu „získat čínský trh a vydat se do světa".

