GWM apresenta inovações tecnológicas na Exposição Internacional de Economia Digital da China de 2021

Em particular, a tecnologia Alcolock da GWM, apresentada na área de exposição de inteligência e digitalização, chamou muita atenção. Essa tecnologia permite o monitoramento da concentração de álcool de um motorista por meio do uso do "dispositivo de intertravamento de ignição pelo nível de álcool no hálito". Se o motorista superar o limite legal de álcool permitido para dirigir, esse dispositivo único impedirá o carro de dar partida. Essa tecnologia inteligente e fácil de usar garante a segurança dos usuários de forma muito mais abrangente.

A GWM também lançou o veículo multifuncional não tripulado DV02, que foi o primeiro carro sem motorista multifuncional e de baixa velocidade do mundo a adotar um sistema de direção autônoma L4. Em ambientes como comunidades e parques industriais inteligentes, esse produto pode ser utilizado para oferecer aos usuários serviços de entrega inteligentes. Além disso, a GWM mostrou o "Follower 150 Loaded Robot", que foi capaz de seguir, oferecer comandos de voz inteligentes e evitar obstáculos automaticamente. Esse tipo de robô pode ser utilizado em residências, hotéis, prédios de escritórios e outros locais para ajudar os usuários a lidar com o transporte de mercadorias pesadas, graças a suas poderosas funções de autocondução, elevação e transporte.

Além dos produtos excepcionais na área de exposição de inteligência e digitalização, a GWM também apresentou sua tecnologia de piloto automático na área de experiência de condução inteligente.

O ORA HAOMAO (para o mercado chinês) apresentou aos usuários o mais recente sistema de direção autônoma L4. No cenário de direção em curva contínua simulada, quando o usuário ativava a função de piloto automático, o veículo virava automaticamente o volante para ajustar a direção e a velocidade em tempo real de acordo com a forma da curva. Surpreendentemente, o motorista pode controlar o carro sem segurar o volante e pisar no pedal do acelerador ou do freio durante todo o processo de demonstração. Esses detalhes podem refletir a força excepcional da GWM na área de direção autônoma.

A função de estacionamento automático demonstrada pelo modelo WEY Mocha (para o mercado chinês) também foi um destaque na área de experiência de condução inteligente. Quando o motorista ativa essa função, o veículo pode reconhecer automaticamente a linha da vaga de estacionamento e realizar as operações de esterçar, trocar de marcha e frear. Depois de ser estacionado na garagem, o veículo é automaticamente desligado, o câmbio é colocado na posição de estacionamento e o freio eletrônico de estacionamento é ativado. Essas funções convenientes ajudam os usuários a resolver vários problemas complicados como estacionamento paralelo e estacionamento dando marcha a ré.

Durante todo o período de exibição, as duas áreas de exposição da GWM atraíram milhares de visitantes, que participaram ativamente de eventos de interação no local e curtiram a experiência conveniente proporcionada pelos produtos inteligentes da GWM.

