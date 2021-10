GWM prezentuje nowinki technologiczne na Międzynarodowych Targach Gospodarki Cyfrowej Chiny 2021

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się technologia Alcolock firmy GWM, prezentowana w strefie wystawienniczej inteligencji i cyfryzacji. Rozwiązania te umożliwiają monitorowanie stężenia alkoholu u kierowcy poprzez zastosowanie urządzenia blokującego zapłon w następstwie wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli kierujący pojazdem przekroczy dopuszczalny limit alkoholu, to nowatorskie urządzenie uniemożliwi uruchomienie samochodu. Jest to przyjazna dla użytkownika inteligentna technologia, która zapewnia bezpieczeństwo jazdy w znacznie bardziej kompleksowy sposób.

GWM zaprezentowała również wielofunkcyjny pojazd bezzałogowy DV02, który był pierwszym na świecie bezobsługowym, wielozadaniowym pojazdem o niskiej prędkości, wyposażonym w system autonomicznej jazdy L4. W takich miejscach jak inteligentne społeczności i parki przemysłowe, produkt ten może być wykorzystany do zapewnienia użytkownikom zaawansowanych usług dostawczych. Ponadto firma pokazała robota „Follower 150 Loaded Robot", który jest w stanie automatycznie podążać za pojazdem, udzielać inteligentnych wskazówek głosowych i omijać przeszkody. Robot taki może być stosowany w domach, hotelach, budynkach biurowych i innych miejscach. Zaprojektowano go w celu wsparcia użytkowników w transporcie ciężkich towarów, co jest możliwe dzięki jego potężnym funkcjom samojezdnym, podnoszącym i transportowym.

Niezależnie od wyróżniających się produktów w obszarze wystawienniczym inteligencji i cyfryzacji, GWM zaprezentowała również technologię autopilota w obszarze inteligentnej jazdy.

ORA HAOMAO(rynek chiński) zaprezentowała użytkownikom najnowszy system jazdy autonomicznej L4. W symulowanym scenariuszu jazdy po stałym łuku po aktywowaniu przez użytkownika funkcji autopilota pojazd automatycznie obracał kierownicą, aby dostosować kierunek i prędkość w czasie rzeczywistym do kształtu łuku. Co ciekawe, kierowca ma możliwość sterowania samochodem bez konieczności trzymania kierownicy i naciskania pedału gazu lub hamulca podczas całego procesu demonstracji. Te wszystkie rozwiązania stanowią o wyjątkowej sile GWM w dziedzinie autonomicznej jazdy.

Automatyczne parkowanie zademonstrowane przez model WEY Mocha (rynek chiński) było również punktem kulminacyjnym w obszarze inteligentnych doświadczeń z jazdy. Po uruchomieniu tej funkcji przez kierowcę pojazd może automatycznie rozpoznać linię miejsca parkingowego i wykonać operacje kierowania, zmiany biegów i hamowania. Po zaparkowaniu w garażu, pojazd zostanie automatycznie wyłączony, przełączony na bieg parkingowy i aktywowany elektroniczny hamulec postojowy. Te wygodne funkcje zapewniają kierowcom rozwiązanie szeregu trudności, takich jak parkowanie równoległe czy tyłem.

Podczas okresu wystawowego dwa obszary ekspozycyjne GWM przyciągnęły tysiące odwiedzających. Aktywnie uczestniczyli oni w wydarzeniach interakcyjnych odbywających się na miejscu oraz podziwiali komfortowe rozwiązania oferowane przez inteligentne produkty GWM.

