GWM présente des innovations technologiques lors du Salon international de l'économie numérique de Chine 2021

En particulier, la technologie Alcolock de GWM, exposée dans la zone d'exposition connectée et numérique, a attiré beaucoup d'attention. Cette technologie permet de contrôler la concentration d'alcool d'un conducteur grâce à l'utilisation d'un « dispositif de verrouillage du démarrage par mesure de la concentration d'alcool dans l'haleine ». Si le conducteur dépasse la limite légale d'alcool au volant, ce dispositif unique empêchera le démarrage de la voiture. Cette technologie intelligente et facile à utiliser garantit une plus grande sécurité de conduite des utilisateurs.

GWM a également dévoilé le « DV02 Multifunctional Unmanned Vehicle », ou véhicule sans conducteur multifonctionnel DV02, la première voiture sans conducteur multifonctionnelle à basse vitesse au monde à adopter un système de conduite autonome L4. Dans des environnements tels que les lieux connectés et les parcs industriels, ce produit peut être utilisé pour fournir aux utilisateurs des services de livraison intelligents. En outre, GWM a présenté le « Follower 150 Loaded Robot », un robot chargeur capable de suivre automatiquement un itinéraire, de fournir des indications vocales intelligentes et d'éviter les obstacles. Ce type de robot peut être utilisé dans les maisons, les hôtels, les immeubles de bureaux et autres environnements similaires pour aider les utilisateurs à transporter des marchandises lourdes grâce à ses puissantes fonctions de conduite autonome, de levage et de transport.

En plus des produits exceptionnels présentés dans la zone d'exposition connectée et numérique, GWM a également présenté sa technologie de pilotage automatique dans la zone d'expérience de conduite intelligente.

ORA HAOMAO (pour le marché chinois)a présenté aux utilisateurs le dernier système de conduite autonome L4. Dans une simulation de conduite dans un tournant continu, lorsque l'utilisateur a activé la fonction de pilotage automatique, le véhicule a automatiquement tourné le volant pour ajuster la direction et la vitesse en temps réel en fonction de la forme de la courbe. Étonnamment, le conducteur a pu contrôler la voiture sans tenir le volant et sans appuyer sur la pédale d'accélérateur ou le frein pendant toute la démonstration. Ces détails peuvent refléter la force exceptionnelle de GWM dans le domaine de la conduite autonome.

Le stationnement automatique démontré par le modèle WEY Mocha (pour le marché chinois) a également été un point fort de la zone de l'expérience de conduite intelligente. Lorsque le conducteur active cette fonction, le véhicule peut reconnaître automatiquement les lignes de l'emplacement de stationnement et effectuer les manœuvres de direction, de changement de vitesse et de freinage. Après s'être garé, le véhicule s'éteint automatiquement, passe la vitesse de stationnement et active le frein de stationnement électronique. Ces fonctionnalités pratiques permettent aux utilisateurs de résoudre plusieurs difficultés telles que les créneaux et le stationnement en marche arrière.

Pendant toute la période d'exposition, les deux zones d'exposition de GWM ont attiré des milliers de visiteurs. Ils ont ainsi pu participé activement aux événements interactifs sur place et ont apprécié l'expérience pratique apportée par les produits connectés de GWM.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1665407/image.jpg

SOURCE GWM