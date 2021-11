GWM lança primeira estação de supercarregamento G-Charge do mundo

A estação de supercarregamento G-Charge, a primeira estação de carregamento rápido da GWM com modo de carregamento de DC (corrente direta), tem seis conectores. Esses conectores contam com três unidades de carregamento de DC, cada uma com dois conectores tipo 2 CCS. Isso significa que a estação funciona mesmo que você e outros cinco usuários precisem carregar ao mesmo tempo.