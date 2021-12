GWM lanza a nivel global HAVAL DARGO durante el Jeddah Motor Show

El Jeddah Motor Show es uno de los más grandes del mercado de Oriente Medio y también es el salón del automóvil más grande e influyente de Arabia Saudita. En esta edición atrajo a un total de 45 medios de comunicación conocidos que asistieron al programa en el lugar. Como la estrella brillante del espectáculo, HAVAL DARGO no solo atrajo a muchos espectadores gracias a su diseño exterior incondicional y elegante y configuraciones interiores con conocimientos de tecnología, sino que también ganó el premio al Best Car Launched in Jeddah Motor Show que fue entregado a través de LifeStyle media. "El DARGO tiene una poderosa imagen de todoterreno y se adapta bien al terreno saudí, y cuenta con un gran potencial para el desarrollo del mercado", explicó el distribuidor de GWM.