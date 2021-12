GWM uvádza na svetový trh HAVAL DARGO na autosalóne v Jeddah

Autosalón v Jeddah je jedným z najväčších autosalónov na trhu na Blízkom východe a zároveň je najväčším a najvplyvnejším autosalónom v Saudskej Arábii. Tentokrát prilákal celkom 45 známych médií, ktoré sa zúčastnili show priamo na mieste. Vozidlo HAVAL DARGO ako jasná hviezda výstavy prilákalo mnoho divákov nielen svojím solídnym a štýlovým vonkajším dizajnom a technicky zdatným usporiadaním interiéru, ale získalo tiež cenu za najlepšie auto predstavené na autosalóne v Jeddahu, ktorú udeľuje médium LifeStyle. „DARGO vyzerá veľmi off-roadovo a dobre sa hodí do saudského terénu s veľkým potenciálom pre rozvoj trhu," povedal predajca spoločnosti GWM.

Globálny názov DARGO vznikol na základe čínskeho názvu, ktorý doslova znamená „veľký pes", predstavujúceho verného spoločníka človeka. Za veľmi očakávaný čínsky názov hlasovalo veľké množstvo fanúšikov vozidla HAVAL a čínskych používateľov online siete prostredníctvom mnohých online výziev na názvy. Spustilo to vlnu používateľských diskusií a na chvíľu sa stalo horúcou témou. Tento nový model tiež predstavuje koncept produktu „Dare to go". David Xu, generálny riaditeľ spoločnosti GWM GCC, dúfa, že vozidlo DARGO prinesie používateľom duchovnú snahu odvážiť sa oslobodiť a statočne sa posúvať vpred.

Tento nový pokročilý model je definovaný ako vozidlo veľkosti 3/4, ktoré spája výhody mestského SUV a terénneho SUV s cieľom vytvoriť úplne novú kategóriu. HAVAL, podľa prieskumu užívateľských nárokov, zaraďuje vozidlá typu sedan a terénny crossover do niekoľkých úrovní vrátane sedanov na denné použitie, kombi na cesty, mestské SUV s vysokým sedením, veľko-priestorové vhodné na jazdu v meste, a hardcore SUV špeciál na jazdu v divočine. Okrem vyššie uvedeného by mal existovať aj model, ktorý kombinuje hardcorové a mestské SUV do jedného, aby spĺňalo všetky scenáre od jazdy v mestách až po jazdu v teréne na vidieckych cestách. Takže vozidlo DARGO bolo vytvorené tak, aby používateľom prinieslo oveľa komplexnejší zážitok z jazdy.

Vozidlo DARGO stalo obľúbeným novým modelom až do súčasnosti a dobre sa predáva na čínskom trhu. Len niečo vyše roka po uvedení na trh jeho kumulatívny predaj presiahol 100 000 kusov. Nedávno získalo toto vozidlo aj titul najobľúbenejšieho SUV roku 2021 ako prvé zo zoznamu indexu spokojnosti zákazníkov čínskeho automobilového sektora.

HAVAL DARGO, ako úplne nový celosvetový model, začne predpredaj v Saudskej Arábii. V blízkej budúcnosti bude tento model dostupný aj v Iraku, Čile, Rusku a ďalších krajinách, aby sprevádzal čoraz viac používateľov na globálnom trhu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1704509/image.jpg

SOURCE GWM