GWM organizatorem maratonu w inteligentnej fabryce, pokazującego walory stosowanych tam rozwiązań

Trasa maratonu, który odbył się pod hasłem „Swobodne Bieganie" prowadzi do szybkiej pętli Fabryki Xushui, inteligentnego i zaawansowanego technologicznie zakładu GWM oraz do działów tłoczenia, spawania i montażu, oferując zawodnikom niepowtarzalne doświadczenia płynące z udziału w maratonie. Fabryka Xushui, o łącznej wartości inwestycji wynoszącej ponad 30 mld RMB, została otwarta w 2017 r. W zakładzie na szeroką skalę zastosowano innowacyjne technologie informatyczne, w tym duże zbiory danych (BIG DATA) i Internet rzeczy (IoT). Duże, lecz elastyczne ramiona robotyczne i w pełni zautomatyzowane inteligentne linie produkcyjne są przykładem tego, jaką siłę ma technologia stosowana w produkcji przez GWM. W odniesieniu do kontroli jakości, wskaźnik eliminacji błędów całej linii osiągnął poziom 100%, a wskaźnik zatwierdzenia produktu w ramach kompleksowego monitorowania jakości wyniósł 99,79%. Skrzynia biegów 7DCT produkowana w zakładzie Xushui została nagrodzona wieloma międzynarodowymi wyróżnieniami w ramach takich konkursów jak „10 najlepszych skrzyń biegów na świecie" i „Nagroda za innowacje i projekty rozwojowe" podczas wydarzenia International Automotive Congress. Ponadto firma GMW byłą również pionierem w uruchomieniem robotów serwisowych w ramach konkursu. Zaawansowane technologie, jak bezzałogowe pojazdy pilotujące, roboty do przewożenia ładunku z funkcją automatycznego podążania za operatorem, inteligentne mobilne stacje uzupełniania zapasów i samochody wyznaczające tempo biegu pokazały biegaczom walory chińskiej inteligentniej produkcji.