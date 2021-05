GWM promove maratona na fábrica inteligente para mostrar seu fascínio científico

Na corrida sob o tema "corrida livre", a pista chega ao ciclo de alta velocidade da fábrica Xushui, a fábrica inteligente de ponta da GWM e às oficinas de estampagem, soldagem e montagem, oferecendo aos competidores uma experiência única de correr uma maratona. A fábrica de Xushui, com um investimento total de mais de 30 bilhões de yuans, foi colocada em operação em 2017. Tecnologias de informação inovadoras, incluindo big data e IoT, são amplamente adotadas na fábrica. Braços robóticos grandes, mas flexíveis e linhas de produção inteligentes totalmente automáticas exemplificam a sólida tecnologia industrial e a força de fabricação da GWM. Em termos de controle de qualidade, a taxa à prova de erros de toda a linha atingiu 100%, e a taxa de aprovação para monitoramento abrangente da qualidade atingiu 99,79%. A transmissão 7DCT produzida pela fábrica de Xushui ganhou muitas honras internacionais importantes, como a "Top 10 Transmissions in the World" e o "Innovation and Development Project Award" durante o Congresso Automotivo Internacional. Além disso, a GWM também foi pioneira na implementação de robôs de serviços na competição. As tecnologias de ponta, como veículos piloto não tripulados, robôs automáticos para transporte de carga, estações de suprimentos móveis inteligentes e marcapassos automotivos apresentaram o charme da fabricação inteligente da China aos corredores.

Com o avanço da estratégia de globalização, a GWM construiu fábricas inteligentes na Rússia, Tailândia, Índia, entre outras e formou um sistema de produção global "12+5", composto por 12 bases de produção de veículos de processo completo e 5 fábricas KD, trazendo as tecnologias inteligentes da GWM para o mundo. Além disso, para atingir o objetivo de se transformar em uma empresa global de tecnologia de mobilidade, a GWM lançou três plataformas de tecnologia líderes, cujos nomes são "L.E.M.O.N", "TANK" e "COFIS intelligence", abrangendo novas tecnologias de energia e tecnologias de direção autônoma, e está comprometida em tornar os automóveis um parceiro inteligente para a mobilidade futura.

A maratona Smart Factory de 2021 tem origem no espírito empresarial da GWM de "progredir todos os dias", uma atitude altamente consistente com o espírito da maratona. Com uma história de mais de trinta anos, a GWM também corre uma maratona no percurso do desenvolvimento na qual avança com coragem e nunca desiste, cumprindo os conceitos espirituais e culturais de ser inovadora, mentalmente jovem e enérgica. No futuro, a GWM desenvolverá continuamente tecnologias inteligentes, atenderá usuários em todo o mundo com uma atitude aberta e inovadora e desenvolverá mais produtos de qualidade.

https://mma.prnewswire.com/media/1511830/GWM_hosts_marathon_in_the_smart_factory_to_show_its_scientific_charm.jpg

