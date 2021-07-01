GWM проводит 8-й Фестиваль технологий и обнародует свою стратегию на период до 2025 г.

Выступая на конференции, председатель правления GWM Джек Вэй (Jack Wei) заявил следующее: «Для китайских автомобильных брендов единственным способом превзойти наших конкурентов в полном смысле этого слова является быстрое наращивание своих собственных преимуществ в течение следующих трех-пяти лет для обеспечения лидерства в сферах новой энергетики и искусственного интеллекта. Кроме того, китайские автомобильные бренды получат такую возможность только один раз».

В перспективе компания GWM будет упорно добиваться внедрения комплексных и всесторонних инноваций и изменений, а также непрерывно повышать конкурентоспособность для выхода на лидирующие позиции в новой сфере и способствовать превращению GWM в транснациональную компанию-разработчика технологий обеспечения мобильности на основе нового позиционирования «глобальной схемы», «крупных инвестиций в НИОКР», «существенного изменения компании» и «деятельности, ориентированной на пользователей».

Чтобы «завоевать Китай и выйти на мировой уровень», GWM не только развертывает научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую, производственную и сбытовую деятельность по всему миру, но и продолжает углублять глобализацию бренда, технологий и кадрового потенциала. К 2025 году компания GWM планирует ежегодно продавать 4 миллиона автомобилей по всему миру. 80% от общего объема продаж будет приходиться на автомобили, работающие на новых энергоносителях, а операционная выручка компании превысит 600 млрд юаней. В течение следующих 5 лет ее суммарные инвестиции в НИОКР составят до 100 млрд юаней, что обеспечит ее технологическое превосходство в создании более экологичных, интеллектуальных и безопасных продуктов для пользователей по всему миру. Кроме того, GWM увеличит свой глобальный кадровый потенциал в сфере НИОКР. К 2023 году общемировая численность ее научно-исследовательского персонала превысит 30 тысяч человек, включая 10 тысяч разработчиков программного обеспечения.

Посредством «существенного изменения компании» GWM будет реализовывать на практике свою концепцию обслуживания, «ориентированного на пользователей», для построения принципиально новой системы ценностей, в рамках которой компания и пользователи будут действовать совместно путем осуществления современной «деятельности, ориентированной на пользователей», во всех аспектах по отдельности и во всей сфере в целом. Опираясь на промышленный Интернет, GWM будет углублять режим работы с пользователями C2B («от потребителя к бизнесу»), а также формировать новую бизнес-модель «товары+программное обеспечение+услуги» для совместного использования плодотворных результатов и достижения обоюдовыгодной ситуации с пользователями за счет совместного созидания.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1555947/Jack_Wei_Chairman_of_GWM.jpg

SOURCE GWM