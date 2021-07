GWM realiza 8º Festival de Tecnologia e lança oficialmente sua estratégia para 2025

Jack Wei, presidente da GWM, disse na conferência: "A única maneira de as marcas de automóveis chinesas superarem nossos concorrentes no sentido real é aumentar suas próprias vantagens de forma rápida nos próximos três a cinco anos, a fim de se tornarem líderes nas áreas de novas energias e inteligência. Além disso, a oportunidade para as marcas de automóveis chinesas aparece apenas uma vez."

No futuro, a GWM fará grandes esforços de inovação e mudança abrangentes e completas e aumentará continuamente sua competitividade para assumir a liderança nas novas áreas e promover a transformação da GWM em uma empresa mundial de mobilidade orientada por tecnologia com base no novo posicionamento de "layout global", "grande investimento em P&D", "grandes mudanças na empresa" e "operação centrada no usuário".

Para "conquistar a China e se tornar global", a GWM tem como base não só P&D, produção e vendas globais, mas também continua aprofundando a globalização da marca, tecnologia e talentos. A GWM tem como objetivo vender quatro milhões de veículos em todo o mundo até 2025. As vendas de veículos que utilizam novas energias responderão por 80% do total de vendas, com receita operacional superior a 600 bilhões de YUANS. Nos próximos cinco anos, seu investimento total em P&D será de até 100 bilhões de yuans para garantir sua predominância tecnológica na criação de produtos mais ecológicos, mais inteligentes e mais seguros para usuários do mundo todo. Além disso, a GWM ampliará seu pool de talentos globais em P&D. Até 2023, sua equipe global de P&D ultrapassará 30 mil pessoas, incluindo dez mil talentos em desenvolvimento de software.

Por meio das "grandes mudanças na empresa", a GWM praticará seu conceito de serviço "centrado no usuário" no sentido real para desenvolver um sistema de valor totalmente novo, em que a empresa e os usuários atuem juntos por meio da "operação centrada no usuário" inovadora de todos os aspectos e de toda a área. A GWM contará com a Internet industrial para aprofundar o modo de operação do usuário do consumidor para o negócio (C2B), criar um novo modelo de negócio de "produtos + software + serviços" para compartilhar resultados positivos e conseguir uma situação com os usuários em que todos ganham por meio da co-criação.

