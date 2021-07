GWM hält das 8. Technologiefestival ab und gibt offiziell seine Strategie 2025 bekannt

In Zukunft wird GWM hart auf umfassende und gründliche Innovation und Veränderung drängen und kontinuierlich die Wettbewerbsfähigkeit aufbauen, um die Führung in dem neuen Bereich zu übernehmen und die Umwandlung von GWM in ein globales, technologiegetriebenes Mobilitätsunternehmen auf der Grundlage der neuen Positionierung von „globalem Layout", „großen Investitionen in F&E", „großer Veränderung des Unternehmens" und „benutzerzentriertem Betrieb" zu fördern.

Um „China zu gewinnen und global zu werden", setzt GWM nicht nur auf globale F&E, Produktion und Vertrieb, sondern intensiviert auch die Globalisierung von Marke, Technologie und Talenten. GWM hat das Ziel, bis 2025 weltweit 4 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen. Der Verkauf von Fahrzeugen mit einem auf neuen Energien beruhenden Antrieb wird 80 % des Gesamtumsatzes ausmachen, wobei die Betriebseinnahmen 600 Milliarden CNY übersteigen werden. In den nächsten 5 Jahren wird das Unternehmen insgesamt bis zu 100 Milliarden CNY in Forschung und Entwicklung investieren, um seine technologische Vorherrschaft bei der Entwicklung von umweltfreundlicheren, intelligenteren und sichereren Produkten für globale Anwender zu sichern. Zusätzlich wird GWM seinen Pool an globalen F&E-Talenten erweitern. Bis 2023 wird das Unternehmen weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung beschäftigen, darunter 10.000 Software-Entwickler.

Durch den „großen Wandel des Unternehmens" wird GWM sein Konzept des „benutzerzentrierten" Service in die Praxis umsetzen, um ein brandneues Wertesystem aufzubauen, in dem das Unternehmen und die Benutzer durch den innovativen „benutzerzentrierten Betrieb" aller Aspekte und des gesamten Bereichs zusammenarbeiten. GWM wird sich auf das industrielle Internet stützen, um den Betriebsmodus vom Verbraucher zum Unternehmen (C2B) zu vertiefen; ein neues Geschäftsmodell von „Produkten + Software + Dienstleistungen" aufbauen, um fruchtbare Ergebnisse zu teilen und durch Co-Kreation eine Win-Win-Situation mit den Benutzern zu erreichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555947/Jack_Wei_Chairman_of_GWM.jpg

