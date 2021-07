Spoločnosť GWM organizuje 8. technologický festival a oficiálne zverejnila svoju stratégiu do roku 2025

BAODING, Čína, 2. júla 2021 /PRNewswire/ - 28. júna sa v Technickom centre Baoding HAVAL veľkolepo konala „Konferencia o globálnom spustení stratégie GWM 2025 a slávnostný ceremoniál 8. technologického festivalu". Spoločnosť GWM oficiálne zahájila svoju stratégiu do roku 2025, ktorej cieľom je do roku 2025 dosiahnuť ročný globálny predaj 4 milióny vozidiel, z toho 80% tvoria nové energetické vozidlá s prevádzkovým príjmom presahujúcim 600 miliárd čínskych juanov a očakáva sa, že investuje až 100 miliárd čínskych juanov do výskumu a vývoja.