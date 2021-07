GWM organizuje VIII Festiwal Technologiczny i oficjalnie ogłasza Strategię do 2025 r.

W przyszłości GWM będzie kłaść nacisk na kompleksowe i gruntowne innowacje i zmiany oraz na dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej, aby objąć przywództwo w nowym obszarze i promować proces przekształcania się GWM w globalną spółkę mobilną napędzaną technologią, wykorzystując do tego celu pozycjonowanie „globalnego układu", „duże inwestycje w badania i rozwój", „dogłębną zmianę w obrębie przedsiębiorstwa" i „działanie ukierunkowane na użytkownika".

Dążąc do „podbicia Chin i wejścia na rynek globalny", GWM nie tylko realizuje globalne prace badawczo-rozwojowe, produkcję i sprzedaż, ale również rozszerza globalizację marki, technologii i talentów. GWM dąży do sprzedaży 4 milionów pojazdów na całym świecie do 2025 r. Sprzedaż pojazdów napędzanych nową energią ma stanowić 80% całkowitej sprzedaży, a przychody operacyjne przekroczą 600 miliardów CNY. W ciągu najbliższych 5 lat całkowite inwestycje w badania i rozwój wyniosą do 100 miliardów CNY, co ma zapewnić spółce dominację technologiczną w kontekście tworzenia bardziej ekologicznych, inteligentnych i bezpiecznych produktów przeznaczonych dla użytkowników na całym świecie. Dodatkowo GWM będzie zwiększać globalną pulę talentów w obszarze B+R. Do 2023 roku liczba pracowników globalnego działu B+R przekroczy 30 tysięcy, w tym 10 tysięcy nowych talentów w obszarze rozwoju oprogramowania.

Realizując „dogłębną zmianę w obrębie przedsiębiorstwa", GWM będzie wdrażać koncepcję usług "ukierunkowanych na użytkownika" w dosłownym znaczeniu tego słowa, aby stworzyć zupełnie nowy system wartości, w obrębie którego przedsiębiorstwo i użytkownicy będą działać wspólnie poprzez innowacyjne „działania ukierunkowane na użytkowniku" we wszystkich aspektach i na szerokim polu. GWM będzie wykorzystywać internet przemysłowy, aby rozszerzyć tryb działania użytkowników według modelu C2B (konsument-biznes). Spółka stworzy nowy model biznesowy obejmujący „produkty + oprogramowanie + usługi", aby dzielić się owocnymi wynikami i poprzez współdziałanie z użytkownikami zapewniać obopólne korzyści.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1555947/Jack_Wei_Chairman_of_GWM.jpg

SOURCE GWM