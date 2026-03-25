HÄAGEN-DAZS® SHOPS Y VICKY BAKERY PRESENTAN LA OFERTA LIMITADA DE PASTELITO DAZZLER, UNA DULCE CELEBRACIÓN DEL SABOR CUBANO EN EL SUR DE FLORIDA

La oferta del postre de helado de inspiración cubana por tiempo limitado está disponible desde el 25 hasta el 31 de marzo en seis sucursales de Häagen-Dazs Shops en el sur de Florida

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Empresa: Häagen-Dazs ® Shops y Vicky Bakery

Häagen-Dazs Shops y Vicky Bakery Novedades: Häagen-Dazs Shops y Vicky Bakery establecen una alianza única para lanzar al mercado el Pastelito Dazzler, un producto del menú por tiempo limitado para clientes del sur de Florida

Häagen-Dazs Shops y Vicky Bakery establecen una alianza única para lanzar al mercado el Pastelito Dazzler, un producto del menú por tiempo limitado para clientes del sur de Florida Producto del menú: El Pastelito Dazzler consta de helado de vainilla premium Häagen-Dazs en capas con chispas de guayaba, pastel de hojaldre a la mantequilla molido de pastelitos Vicky Bakery y una esponjosa cobertura de crema batida cubierta por glaseado de guayaba

El Pastelito Dazzler consta de helado de vainilla premium Häagen-Dazs en capas con chispas de guayaba, pastel de hojaldre a la mantequilla molido de pastelitos Vicky Bakery y una esponjosa cobertura de crema batida cubierta por glaseado de guayaba Disponibilidad: El Pastelito Dazzler estará disponible entre el 25 y el 31 de marzo de 2026, exclusivamente en seis sucursales Häagen-Dazs en el sur de Florida: River Landing (Miami), Causeway Square (North Miami), Town and Country Mall (Kendall), Wingate Shopping Center (Miami Lakes), sucursales en Pembroke Gardens (Pembroke Pines) y Miracle Mile (Coral Gables), hasta agotar existencias

MIAMI, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A nuestros clientes del sur de la Florida: ¡prepárense para degustar una verdadera delicia! Häagen-Dazs® Shops se asoció con Vicky Bakery, una querida empresa familiar y autoridad gastronómica en el sur de la Florida, conocida por su cocina auténtica y pasteles cubanos, para ofrecer el Pastelito Dazzler por tiempo limitado. Este exquisito postre, solo disponible en los menús de seis sucursales selectas de Häagen-Dazs Shops en el sur de Florida desde el 25 hasta el 31 de marzo, se elabora cuidadosamente para reunir los sabores de inspiración cubana de Vicky Bakery e ingredientes de helado premium Häagen-Dazs.

Pastelito Dazzler de Häagen-Dazs Shops y Vicky Bakery

El Pastelito Dazzler, creado en colaboración con la chef ejecutiva de Vicky Bakery, Betsy Rivera, consta de helado de vainilla premium Häagen-Dazs en capas con deliciosas chispas de guayaba tibias, pastel de hojaldre a la mantequilla molido de pastelitos Vicky Bakery y, para terminar, glaseado de guayaba sobre esponjosa crema batida. Exquisito, gratificante y de sabor genuinamente cubano, este postre transforma los momentos cotidianos en una celebración, reuniendo los gustos más valorados por la comunidad local del sur de Florida en una delicia irresistible que dibujará una sonrisa en su rostro con cada cucharada.

El Pastelito Dazzler estará disponible solo durante una semana*, entre el 25 y el 31 de marzo de 2026, exclusivamente en seis sucursales de Häagen-Dazs Shops en el sur de Florida:

"En Häagen-Dazs Shops, buscamos constantemente formas de deleitar a nuestros clientes y de celebrar a las comunidades vibrantes que consideramos nuestro hogar. La alianza con Vicky Bakery fue una iniciativa natural para honrar los sabores únicos que hacen del sur de Florida un lugar tan especial", señaló Adam Hanson, presidente de Häagen-Dazs Shops. "El Pastelito Dazzler refleja estos sabores, crea momentos de gozo y destaca la conexión que ambas marcas han desarrollado con la comunidad".

"En Vicky Bakery, los pastelitos son más que simples bollos de hojaldre: son un símbolo de nuestra tradición cubana y de los sabores que unen a nuestra comunidad", afirmó Ben Linero, director de marketing de Vicky Bakery. "La alianza con Häagen-Dazs para crear el Pastelito Dazzler nos permitió reformular esa tradición de una manera divertida y deliciosa. Al combinar los sabores emblemáticos de nuestro pastelito de guayaba con el helado Häagen-Dazs, creamos un postre que honra el sabor del sur de Florida en cada bocado".

Para obtener más información sobre otras ofertas de Häagen-Dazs Shops, los clientes pueden descargar la aplicación Häagen-Dazs e inscribirse en el programa de fidelización para acceder a recompensas exclusivas, promociones de temporada y noticias de la empresa. Para obtener más información sobre el Pastelito Dazzler, Häagen-Dazs y sus Sucursales, visite https://www.haagendazs.us/ o síganos en @haagendazs_us en Instagram y TikTok. Para obtener más información sobre Vicky Bakery, visite https://vickybakery.com/ o siga a @vickybakery en Instagram.

*Hasta agotar existencias

Acerca de Häagen-Dazs ® Shops

Desde la inauguración de su primera tienda en Brooklyn, Nueva York, en 1976, Häagen-Dazs® Shops se ha dedicado a convertir en realidad su visión de bocadillos y postres de helado premium deliciosos y creativos. Con más de 200 franquicias que operan en todo el país, la empresa de postres ofrece a los clientes servicio y productos excepcionales, por lo que cada nueva visita es tan memorable como sus postres helados. Desde los conos de helado y los sundaes Dazzler hasta los batidos, la oferta para los amantes de los sabores de la marca Häagen-Dazs® es infinita. Thät's Dazs (™).

Acerca de Vicky Enterprises

Desde 1972, Vicky Bakery se ha dedicado a elaborar gran variedad de delicias cubanas, desde pastelitos hasta tortas, cafecitos y sándwiches para sus clientes en Miami. Los pasteles especiales se elaboran con una receta familiar cubana que se ha transmitido de generación en generación. Sus fundadores, Antonio y Gelasia Cao, se enamoraron hace más de 50 años mientras trabajaban en La Vencedora, la panadería más famosa de Cuba en ese entonces. Luego de casarse, emigraron a Miami como exiliados políticos y no tardaron en reunir dinero suficiente para comprar una pequeña panadería. En la actualidad, Vicky Bakery cuenta con más de 30 sucursales en todo Florida y tiene planificado expandirse a todo el estado y más allá. Para obtener más información sobre panaderías y oportunidades de desarrollo de franquicias en mercados nuevos y existentes, visite vickybakery.com/franchise.

Categorías : Alimentos y bebidas, Postres, QSR (restaurante de servicio rápido), Sector de restaurantes, Franquicias, Innovaciones de menú

Etiquetas: #HaagenDazs #Desserts #VickyBakery #PastelitoDazzler #FrozenDesserts #NewMenuItems #QSR #RestaurantNews #MenuLaunch #SouthFlorida #LimitedTimeOffer

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941575/HERO_IMAGE.jpg

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FUENTE Häagen-Dazs® Shops