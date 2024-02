HABANOS, S.A. A RÉALISÉ UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 721 MILLIONS DE DOLLARS EN 2023

Le leader mondial du tabac premium a réalisé un chiffre d'affaires de 721 millions de dollars en 2023, soit 31 % de plus qu'en 2022

La Chine, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les cinq premiers marchés de Habanos en termes de chiffre d'affaires

L'année 2023 est marquée par des innovations et des lancements importants, avec 31 nouveaux produits sur le marché

LA HAVANE, Cuba, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Corporación Habanos, S.A., leader mondial de la commercialisation de cigares haut de gamme, a révélé ses résultats financiers pour 2023 lors de la conférence de presse qui a donné le coup d'envoi du 24e Festival du Habano. Au cours de l'année écoulée, la société a généré des revenus totalisant 721 millions de dollars, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente. Les 27 marques premium, fabriquées entièrement à la main et protégées par les Appellations d'Origine Protégées (A.O.P.), font partie intégrante de son succès. Ces chiffres reflètent la force des marques Habanos, qui ont permis aux consommateurs du monde entier de vivre des expériences incomparables.

Les coprésidents de Habanos, S.A., Maritza Carrillo Gonzalez et Luis Sánchez-Harguindey, ont exprimé leur satisfaction. « Les réalisations de Habanos, S.A. au cours de l'année 2023 sont le résultat de la reconnaissance de l'origine unique de notre tabac, de la force et du prestige de nos marques et, bien sûr, de la passion partagée par tous ceux qui sont impliqués dans le monde fascinant de Habanos. C'est ainsi que nous célébrons les 30 ans de Corporación Habanos, S.A., qui fait vivre des moments et des expériences incomparables à tous les amateurs de tabac haut de gamme aux quatre coins du monde. »

Avec 27 marques et une présence dans plus de 130 pays, son succès est le fruit de l'excellence, de la tradition et de l'innovation. Les produits Habanos, S.A. sont disponibles sur les cinq continents grâce à sa distribution mondiale et à son réseau de vente spécialisé. En 2023, en termes de volume de ventes, les marchés qui ont le plus bénéficié à l'entreprise sont l'Espagne, la France, la Chine, l'Allemagne et la Suisse. Par région, l'Europe reste le premier marché pour Habanos, avec 56 % du produit total des ventes, suivie par l'Asie (21 %), les Amériques (13 %) et l'Afrique et le Moyen-Orient (10 %).

Pour Habanos, S.A., 2023 a été une année particulièrement active, puisque 31 nouveaux produits ont été lancés à l'échelle mondiale et régionale, tous d'une qualité supérieure et d'un caractère traditionnel, ce qui les rend uniques au monde. Cohiba Siglo de Oro, Cohiba Ideales, Romeo y Julieta Cupidos, Hoyo de Monterrey Monterreyes No. 4 et Bolívar New Gold Medal figurent parmi les lancements les plus remarquables.

Lors de la conférence de presse du 24e Festival du Habano, Habanos, S.A. a dévoilé les nouveaux produits qui seront présentés cette semaine. Tout d'abord, la marque Quai D'Orsay, qui célèbre les 50 ans de sa création, propose la vitole Especial D'Orsay, spécialement conçue pour cette étape importante. En quantité limitée, il s'agit d'une vitole exclusive avec un calibre épais et des dimensions uniques au sein de son portefeuille. Elle sera commercialisée dans le monde entier dans un étui particulier de 20 et 3 unités, conçu exclusivement pour ce lancement commémoratif de ses cinq décennies d'histoire.

De même, la prestigieuse marque Trinidad commémore son 55e anniversaire avec l'arrivée de nouvelles versions, qui seront les protagonistes de ce que l'on appelle « l'année Trinidad » : Trinidad Cabildos Edición Limitada, Trinidad Robustos Extra et les caves à cigares exclusives du 55e anniversaire de Trinidad, conçues en collaboration avec la prestigieuse marque S.T. Dupont. Fundadores, la vitole la plus emblématique de la marque, a été sélectionnée pour la cave à cigares du 55e anniversaire de Trinidad selon un nouveau concept de vieillissement réglementé par le Conseil régulateur des appellations d'origine protégées Habanos, qui certifie le vieillissement « Vintage 10 » pour les Habanos Fundadores de Trinidad vieillis pendant une période de 10 à 14 ans. En outre, le célèbre styliste français Charaf Tajer a collaboré à la conception exclusive des 55 premières caves à cigares de la série. Avec ces lancements, Corporación Habanos, S.A. vise à consolider la position de la marque en tant que référence en matière de cigares haut de gamme.

Dans le cadre des activités prévues pour l'« année Trinidad », la prochaine étape importante de la marque a été annoncée : les Journées mondiales Habanos, qui se tiendront à Londres du 20 au 22 juin. Il s'agit d'un événement en présentiel qui réunira une fois de plus des amateurs de cigares du monde entier dans une atmosphère exclusive et cosmopolite, conformément à la philosophie de Trinidad. L'édition limitée Trinidad Cabildos et son édition Trinidad « Premier » seront présentées au monde entier.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS

Habanos, S.A. a également dévoilé le programme du festival, qui prévoit cinq jours de célébration des 30 ans de Corporación Habanos, S.A. et différentes activités centrées sur la culture du Habano, avec une gastronomie exquise et des spectacles passionnants, garantissant une expérience inoubliable aux participants passionnés de cet événement annuel.

*(A.O.P.) Appellations d'origine protégée