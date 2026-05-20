Haier Biomedical publie son rapport sur le développement durable 2025 : pour la mise en place d'une plateforme technologique, industrielle et de responsabilité sociale

QINGDAO, Chine, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), un leader mondial des sciences de la vie et des solutions médicales, a publié son rapport 2025 sur le développement durable, qui donne un aperçu complet des progrès mesurables réalisés par l'entreprise dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance, afin de rendre les soins de santé et les sciences de la vie plus sûrs, plus écologiques, plus inclusifs et plus accessibles à l'échelle mondiale.

À travers son cadre de durabilité LIFE (Leadership, Intégrité, Avenir et Écosystème), Haier Biomedical soutient et applique activement les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Grâce à une innovation technologique continue et à des stratégies intégrées au niveau local sur les marchés mondiaux, l'entreprise soutient des initiatives de santé publique dans le monde entier en privilégiant le renforcement des réseaux de services locaux, la promotion de la recherche scientifique de pointe et le développement durable à travers les chaînes industrielles grâce à des solutions innovantes à faible émission de carbone.

« En 2025, nous avons franchi trois étapes stratégiques : des produits aux scénarios, de la Chine au monde et d'une industrie unique à un écosystème de plateformes. Guidé par notre philosophie "Intelligent of Life Science", Haier Biomedical continue d'approfondir l'innovation écologique, à faible émission de carbone, et l'accessibilité à la santé mondiale dans notre cadre central "LIFE" », a déclaré Tan Lixia, présidente de Haier Biomedical.

Haier Biomedical s'engage à faire de la recherche et développement et de l'innovation une priorité stratégique. La société a mis en place une structure claire de gestion de la recherche et développement à trois niveaux afin d'équilibrer l'allocation des ressources, de favoriser les avancées technologiques et d'accélérer le développement de nouveaux produits. Guidée par les deux moteurs que sont l'avancement de la technologie de base et la connaissance intime des utilisateurs, l'entreprise garantit l'alignement stratégique grâce à des mécanismes tels que des examens d'étape par le comité de gestion, des rapports d'avancement mensuels et des réunions opérationnelles hebdomadaires. Cette approche a produit de bons résultats :

le personnel de recherche et développement représente 28,56 % de la main-d'œuvre, et l'investissement total en recherche et développement atteint 323 millions de yuans (47,25 millions d'USD) ;

les nouveaux brevets d'invention ont augmenté de 50 % en glissement annuel et les brevets non liés au stockage représentent désormais 73 % du portefeuille ;

Haier détient 428 droits d'auteur sur des logiciels et a remporté 51 prix provinciaux ou supérieurs en science et technologie. La société a également participé à l'élaboration de 75 normes nationales, industrielles, de groupe et techniques ;

La société possède 34 technologies reconnues comme étant de premier plan au niveau international et un historique de 0,70 brevets et 0,18 droits d'auteur de logiciels par million de yuans de chiffre d'affaires.

Haier Biomedical intègre l'IA dans la recherche et développement des produits, en lançant des solutions « AI+ » qui répondent aux principaux problèmes de sécurité et d'efficacité dans le domaine des soins de santé :

Le cabinet de sécurité «AI+ », formé sur plus de 7 000 images annotées de flacons de médicaments, atteint une précision de reconnaissance de 99 %, couvrant 101 types de flacons courants et réduisant de manière significative les erreurs de médication.

Le robot de distribution de médicaments cytotoxiques avec vision 3D-AI est conçu pour la préparation entièrement automatisée des chimiothérapies, protégeant ainsi le personnel soignant contre une exposition dangereuse.

Son poste de travail entièrement automatisé pour la culture cellulaire permet de traiter les cellules en boucle fermée, de la décongélation à la récolte, ce qui améliore la standardisation et la traçabilité tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre.

Ces innovations ont permis à Haier Biomedical de remporter le deuxième prix de l'édition 2025 du Qingdao Science and Technology Progress Award et le premier prix de l'édition provinciale du Shandong Science and Technology Progress Award.

Par ailleurs, Haier Biomedical a mis en place un processus de gestion de la qualité numérisé couvrant l'ensemble du parcours, de la réception des matières premières à l'expédition des produits, en intégrant des capacités numériques dans chaque aspect de la production et du contrôle de la qualité afin d'assurer une gestion de la qualité plus intelligente et plus efficace.

La société a renforcé la gestion intelligente et la prévention des risques grâce à la numérisation de la chaîne d'approvisionnement, de la qualité et de la fabrication. Son système d'approvisionnement à double plate-forme intègre les données des fournisseurs et les commentaires des utilisateurs pour une optimisation de la qualité en temps réel. La numérisation de la fabrication permet la surveillance de tous les paramètres, la reconnaissance faciale pour les processus clés et l'analyse de contrôle statistique de process (SPC) en temps réel. La plateforme numérique de qualité rend la qualité visible, contrôlable et évaluable, ce qui permet d'atténuer les risques et de garantir la fiabilité des produits.

L'usine IoT intelligente de Haier Biomedical adopte l'automatisation, la numérisation et la connectivité intelligente pour contrôler précisément la production et surveiller dynamiquement la qualité, en réduisant efficacement les risques de qualité en cours de processus. La société bâtit également des usines médicales intelligentes qui intègrent les équipements, les données et les contrôles afin de créer un modèle de gestion de la production sur l'ensemble du cycle de vie.

Animé par sa vision « Making Life Better », Haier Biomedical se consacre à l'amélioration du bien-être des patients dans le monde entier tout en rendant des produits de qualité accessibles à un plus grand nombre d'utilisateurs. L'entreprise collabore étroitement avec des organisations internationales d'aide sociale, soutenant les communautés par des dons en espèces et en produits, pour un total de 1,406 million de yuans (205 697,8 USD) au cours de la période couverte par le rapport.

En s'appuyant sur sa technologie et son expertise, Haier Biomedical travaille avec des gouvernements, des ONG et des universités pour faire avancer l'équité en matière de santé dans le monde et rendre les services médicaux de qualité plus accessibles. En tant que partenaire à long terme de GAVI, l'entreprise participe aux programmes de vaccination mondiale par l'intermédiaire de ses produits. Depuis sa création en 2000, GAVI a vacciné 1,2 milliard d'enfants dans le monde, améliorant ainsi considérablement la santé des enfants.

Haier Biomedical a effectué des progrès constants dans ses investissements environnementaux à long terme, en élargissant son portefeuille de produits écologiques dans les domaines de l'économie d'énergie, des matériaux respectueux de l'environnement, de la planification du cycle de vie complet et de l'emballage écologique. L'entreprise a considérablement diminué la consommation d'énergie de ses produits grâce à des innovations telles que la technologie Eco-Drive et le stockage frigorifique solaire à entraînement direct sans émission de carbone.

Au cours de la période considérée, Haier Biomedical a obtenu 122 certificats d'économie d'énergie couvrant 75 modèles de produits et a ajouté deux nouveaux modèles certifiés ENERGY STAR, ce qui porte le total à 34. L'entreprise a également mis en place des partenariats avec des institutions telles qu'Eurofins, l'université de Sheffield et l'université de Liverpool, en fournissant des équipements à faible émission de carbone pour soutenir la recherche tout en réduisant l'impact sur l'environnement.

Par ailleurs, Haier Biomedical s'engage à offrir un lieu de travail diversifié, équitable et inclusif, ainsi qu'un développement continu des talents, avec une double carrière élargie pour les professionnels de la gestion et de la technique. Fin mars 2026, après approbation du conseil d'administration et des actionnaires, la société a créé un fonds d'incitation à la rémunération pour soutenir les plans d'incitation en actions et les plans d'actionnariat salarié dans le cadre de ses programmes d'incitation à moyen et long terme.

À l'avenir, Haier Biomedical va poursuivre sa transformation numérique, mondiale et axée sur les plates-formes afin d'élaborer une plate-forme de productivité intelligente et des outils intégrés de sciences de la vie de premier plan à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.haiermedical.com/.