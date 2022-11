Handheld bringt neues ultra-robustes 10-Zoll-Windows-Tablet mit 5G auf den Markt

LIDKÖPING, Schweden, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Handheld Group, ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern, kündigte heute die Markteinführung des neuen Algiz 10XR an, ein ultrarobustes 10-Zoll-Windows-Tablet, das Langlebigkeit mit hoher Rechenleistung, 5G und zukunftssicheren Funktionen kombiniert.

Das Algiz 10XR ist ein kleineres, leichteres 10-Zoll-Windows-Tablet, das mehr leistet und dabei weniger Platz einnimmt. Es bietet eine doppelt so gute Grafik und eine messbar schnellere Leistung. Die zukunftssichere 5G-Kommunikation kann Live-Videostreams und bandbreitenintensive Aufgaben wie Mapping bewältigen. Der Algiz 10XR wurde für den Einsatz im Außendienst oder in anderen anspruchsvollen Umgebungen in den Bereichen Logistik, Bergbau, öffentlicher Nahverkehr, öffentliche Sicherheit, Abfallwirtschaft oder GIS entwickelt und wurde auch im Hinblick auf Modulationen und Anpassungen konzipiert.

Weitere Hauptmerkmale des ultra-robusten Tabletts Algiz 10XR:

Intel Elkhart Lake x6000-Plattform für zuverlässige Leistung

Windows® 10 Enterprise LTSC (64bit)

Hochauflösender, bei Sonnenlicht ablesbarer 10-Zoll-Touchscreen mit gehärtetem Glas und Regen- und Handschuhmodus

Zukunftssichere 5G-Kommunikation, 4G/LTE-Hochgeschwindigkeitsdaten, Wi-Fi, BT

Multiband-GNSS-Empfänger u-blox NEO-M8U für genaue Positionierung.

UDR (Untethered Dead Reckoning) für genaue Positionsbestimmung auch unter schwachen GNSS-Bedingungen.

Schutzart IP65, MIL-STD

Hot-Swap-fähiger Akku für einen ganzen Tag

Optional integrierter Barcode-Scanner und NFC

Ein breites Spektrum an Zubehör für Außendienstmitarbeiter: Tragetaschen, Fahrzeughalterungen, Pole-Halterungen, erweiterte Akkus sowie ein Fahrzeugdock mit Antennendurchführung für GPS und Wi-Fi

Möglichkeit für kundenspezifische Erweiterungen über ein Backpack

"Das Algiz 10XR wird unseren Partnern und Kunden, die sich im Außendienst auf Windows-Tablets verlassen, einen großen Leistungszuwachs bringen", sagt Johan Hed, Chief Product Officer bei Handheld. "Wir arbeiten schon seit Jahrzehnten in diesem Segment und sind zuversichtlich, dass wir ein Gerät entwickelt haben, das nicht nur über großartige Spezifikationen verfügt, sondern auch ein komplettes Zubehörpaket bietet, das unsere Kunden bei ihrer Arbeit unterstützt."

