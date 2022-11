Handheld lança o novo tablet ultra-robusto de 10 polegadas para Windows com 5G

LIDKÖPING, Suécia, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Handheld Group, fabricante líder de computadores móveis robustos, anunciou hoje o lançamento do novíssimo Algiz 10XR, um tablet Windows ultra robusto de 10 polegadas que combina durabilidade com desempenho robusto em campo, 5G e recursos à prova de futuro.

Para ver a notícia em multimídia, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/9106751-handheld-launches-new-ultra-rugged-10-inch-windows-tablet-5g/

Handheld launches new ultra-rugged 10-inch Windows tablet with 5G

O Algiz 10XR é um tablet Windows menor, mais leve, de 10 polegadas, que atinge mais ainda, ocupando menos espaço. Ele traz gráficos duas vezes melhores e um desempenho mensuravelmente mais rápido. A comunicação 5G à prova de futuro pode lidar com fluxos de vídeo ao vivo e tarefas de largura de banda pesada, como mapeamento. O Algiz 10XR foi desenvolvido para trabalho de campo ou outros ambientes desafiadores dentro da logística, mineração, transporte público, segurança pública, gerenciamento de resíduos ou GIS e também foi projetado com modulização e personalização em mente.

Outras características chave do Algiz 10XR ultra-robusto tablet:

Plataforma Intel Elkhart Lake x6000 para um desempenho confiável

Windows® 10 Enterprise LTSC (64bit)

Tela sensível ao toque de 10 polegadas de alta resolução, legível à luz solar, com vidro super-endurecido e modo chuva e luvas

Recursos à prova de futuro 5G, 4G/LTE dados de alta velocidade, Wi-Fi, BT

Receptor dedicado GNSS u-blox NEO-M8U multibandas para um posicionamento preciso.

UDR (Untethered dead reckoning) para proporcionar um posicionamento preciso mesmo sob condições GNSS fracas.

IP65 e robustez MIL-STD

Bateria de dia inteiro, com capacidade de troca a quente

Opcional, leitor de código de barras integrado e NFC

Um amplo ecossistema de acessórios para profissionais de campo; caixas de transporte, berços para veículos, suportes para postes, baterias estendidas, bem como uma doca para veículos com passagem de antena tanto para GPS quanto para Wi-Fi

Possibilidade de extensões personalizadas via mochila

"A Algiz 10XR trará alguns grandes ganhos de desempenho para nossos parceiros e clientes que confiam nos tablets do Windows no campo", diz Johan Hed, diretor de produtos da Handheld. "Trabalhamos com este segmento há décadas e estamos confiantes de que desenvolvemos um dispositivo com não apenas grandes especificações, mas um pacote completo de acessórios para ajudar nossos clientes com seu trabalho de campo".

Sobre o Handheld

O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, parte da MilDef, está sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. www.handheldgroup.com/pt.

