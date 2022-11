Handheld tuo markkinoille uuden erittäin kestävän 10-tuumaisen Windows-tabletin, jossa on 5G-ominaisuus

LIDKÖPING, Ruotsi, 3. marraskuuta 2022 /PRNewswire/ -- Handheld Group, johtava kestävien mobiilitietokoneiden valmistaja, julkisti tänään täysin uuden Algiz 10XR:n, ultra-rugged 10-tuumaisen Windows-tablettitietokoneen, jossa yhdistyvät kestävyys, vankka kenttäsuorituskyky, 5G ja tulevaisuuden ominaisuudet.

Algiz 10XR on pienempi ja kevyempi 10-tuumainen Windows-tabletti, jolla saavutetaan enemmän, vaikka se vie vähemmän tilaa. Se tuo kaksi kertaa paremman grafiikan ja mitattavasti nopeamman suorituskyvyn. Tulevaisuuden kestävä 5G-viestintä selviää suorista videovirroista ja kaistanleveydeltään raskaista tehtävistä, kuten kartoituksesta. Algiz 10XR on kehitetty kenttätyöhön tai muihin haastaviin ympäristöihin logistiikan, kaivostoiminnan, julkisen liikenteen, yleisen turvallisuuden, jätehuollon tai GIS:n alalla, ja se on myös suunniteltu modulaatiota ja räätälöintiä ajatellen.

Muita Algiz 10XR ultra-rugged -tabletin keskeisiä ominaisuuksia:

Intel Elkhart Lake x6000 -alusta luotettavaa suorituskykyä varten.

Windows® 10 Enterprise LTSC (64-bittinen)

Korkearesoluutioinen, auringonvalossa luettava 10-tuumainen kosketusnäyttö, jossa on erittäin karkaistu lasi ja sade- ja hanskatila

Tulevaisuuden 5G-ominaisuudet, nopea 4G/LTE-data, Wi-Fi, BT

Oma monitaajuinen GNSS u-blox NEO-M8U -vastaanotin tarkkaa paikannusta varten.

Untethered dead reckoning (UDR), joka tarjoaa tarkan paikannussuorituskyvyn jopa heikoissa GNSS-olosuhteissa.

IP65- ja MIL-STD-kestävyys.

Koko päivän kestävä, lennosta vaihdettava akku

Valinnainen, integroitu viivakoodinlukija ja NFC.

Laaja lisävarusteiden ekosysteemi kenttäammattilaisille; kantolaukut, ajoneuvotelineet, pylväskiinnikkeet, pidennetyt akut sekä ajoneuvotelakka, jossa on antennin läpivienti sekä GPS:lle että Wi-Fi:lle.

Mahdollisuus räätälöityihin laajennusmoduleihin liintäportin kautta

"Algiz 10XR tuo suuria suorituskykyparannuksia kumppaneillemme ja asiakkaillemme, jotka luottavat Windows-tablettien käyttöön kentällä", sanoo Johan Hed, Handheldin tuotejohtaja. "Olemme työskennelleet tämän segmentin parissa jo vuosikymmeniä, ja olemme varmoja, että olemme kehittäneet laitteen, jossa on paitsi loistavat tekniset ominaisuudet myös täydellinen lisävarustepaketti, joka auttaa asiakkaitamme kenttätyössä."

Tietoa Handheldista

Handheld Group on kestävien kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla, osa MilDef Group AB'ta, on tytäryhtiöt Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. www.handheldgroup.com/fi

