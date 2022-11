Handheld lance une nouvelle tablette Windows ultra-robuste de 10 pouces avec 5G

LIDKÖPING, Suède, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Handheld Group, un des principaux fabricants d'ordinateurs mobiles robustes, a annoncé aujourd'hui le lancement de la toute nouvelle Algiz 10XR, une tablette Windows 10 pouces ultra-durcie qui combine durabilité et performances robustes sur le terrain, 5G et fonctions d'avenir.

L'Algiz 10XR est une tablette Windows de 10 pouces, plus petite et plus légère, qui en fait plus tout en prenant moins de place. Elle offre des graphismes deux fois meilleurs et des performances nettement plus rapides. Les communications 5G à l'épreuve du temps permettent de gérer les flux vidéo en direct et les tâches exigeantes en bande passante comme la cartographie. L'Algiz 10XR a été développée pour le travail sur le terrain ou d'autres environnements difficiles au sein de la logistique, de l'exploitation minière, des transports publics, de la sécurité publique, de la gestion des déchets ou des SIG et a également été conçue avec la modularité et la personnalisation à l'esprit.

Autres caractéristiques clés de la tablette Algiz 10XR ultra-robuste :

Plateforme Intel Elkhart Lake x6000 pour des performances fiables.

Windows® 10 Enterprise LTSC (64bit)

Écran tactile de 10 pouces haute résolution, lisible en plein soleil, avec verre super durci et mode pluie et gants.

Capacités 5G à l'épreuve du temps, données haut débit 4G/LTE, Wi-Fi, BT

Récepteur GNSS multibande u-blox NEO-M8U dédié pour un positionnement précis.

Untethered dead reckoning (UDR) pour fournir des performances de positionnement précises même dans des conditions GNSS faibles.

Robustesse IP65 et MIL-STD

Batterie suffisante pour une journée de travail et remplaçable à chaud

Scanner de codes-barres et NFC intégrés en option

Un large écosystème d'accessoires pour les professionnels terrain : mallettes de transport, berceaux pour véhicules, supports pour poteaux, batteries supplémentaires, ainsi qu'un socle pour véhicule avec déport d'antenne pour le GPS et le Wi-Fi.

Possibilité d'extensions personnalisées via l'extension « backpack »

"L'Algiz 10XR apportera de grands gains de performance à nos partenaires et clients qui comptent sur les tablettes Windows sur le terrain", déclare Johan Hed, chef de produit de Handheld. "Nous travaillons avec ce segment depuis des décennies maintenant et nous sommes convaincus d'avoir développé un appareil doté non seulement d'excellentes spécifications, mais aussi d'un ensemble complet d'accessoires pour aider nos clients dans leur travail sur le terrain."

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. Handheld Group, qui fait partie de MilDef, a son siège social en Suède et des filiales en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. www.handheldgroup.com/fr

