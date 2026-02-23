Hanshow präsentiert auf der EuroShop 2026 die Zukunft des Einzelhandels mit seinen Store Digital Twin-Lösungen

DÜSSELDORF, Deutschland, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Regaletiketten (ESLs) und digitalen Einzelhandelslösungen, gab heute seine Teilnahme an der EuroShop 2026 bekannt, auf der das Unternehmen seine neuesten Store Digital Twin-Lösungen vorstellen wird, die Einzelhändlern und Marken dabei helfen sollen, die Abläufe in den Geschäften von einem reaktiven Management auf eine vorausschauende, datengesteuerte Ausführung umzustellen.

Hanshow NexShelf Hanshow Smart Cart

Da die Einzelhandelsumgebungen immer komplexer werden, reichen manuelle Prozesse und retrospektive Analysen nicht mehr aus. In diesem Zusammenhang sind Echtzeitdaten, KI und vernetzte Infrastruktur die Grundlage für effiziente Abläufe, präzise Ausführung und nachhaltige Rentabilität in physischen Geschäften geworden. Auf der EuroShop 2026 wird Hanshow seine Store Digital Twin-Lösungen vorstellen, die auf NexShelf als intelligentem Regal und Smart Cart, einem Teil der NexConnect-Lösungen, als Schlüssel zum Einkaufserlebnis und zur Kundenbindung aufbauen. Smart Cart bringt die bewährten Vorteile des Online-Shoppings wie Personalisierung, Echtzeit-Empfehlungen und datengesteuertes Engagement in das physische Geschäft und hilft Einzelhändlern so, ein nahtloses, intuitives und ansprechendes Einkaufserlebnis auch offline zu bieten.

Innerhalb der NexShelf-Lösung bildet Nebular Ultra, Hanshows neueste Generation von ESLs, den Eckpfeiler des Store Digital Twin, indem es Regale und Produkte im großen Maßstab mit standortbezogenen Echtzeit-Informationen verankert.

NexShelf: Das Regal wird zur Grundlage des Store Digital Twin

Trotz der jahrzehntelangen Entwicklung des Einzelhandels ist das Regal nach wie vor der wichtigste Ort für Kaufentscheidungen und einer der am wenigsten digitalisierten Bereiche im Geschäft. NexShelf behebt diesen langjährigen blinden Fleck, indem es jedes Regal in einen messbaren, vernetzten digitalen Vermögenswert verwandelt.

In Verbindung mit Nebular Ultra ESLs und KI-Kameras ermöglicht NexShelf eine zentimetergenaue Produktlokalisierung, die Erkennung von Fehlbeständen in Echtzeit, die Überwachung der Einhaltung von Planogrammen und die sofortige Aktualisierung von Produktinformationen.

Indem NexShelf die Regalbedingungen sichtbar, messbar und umsetzbar macht, liefert NexShelf die Basisdaten, die erforderlich sind, um die physischen Ladenbedingungen in einer Store Digital Twin-Umgebung genau widerzuspiegeln und das Regal in ein echtes Betriebscockpit für den Laden zu verwandeln.

Eine für den groß angelegten Einsatz konzipierte Infrastruktur

NexShelf basiert auf dem HiLPC-Kommunikationsprotokoll von Hanshow, einer stromsparenden, äußerst zuverlässigen Infrastruktur, die speziell für große Einzelhandelsumgebungen entwickelt wurde. HiLPC wurde für den Einsatz in dichten Regalen und die kontinuierliche Datenübertragung in Echtzeit entwickelt und gewährleistet eine stabile Leistung über das gesamte Filialnetz hinweg, während der Energieverbrauch und die Komplexität der Infrastruktur minimiert werden. Dank offener Integrationsmöglichkeiten lässt sich NexShelf nahtlos mit bestehenden Filialsystemen, Cloud-Plattformen und zukünftigen In-Store-Technologien verbinden und bietet eine der niedrigsten Gesamtbetriebskosten für eine groß angelegte Regaldigitalisierung.

„Indem NexShelf den Status der Regale sichtbar, messbar und umsetzbar macht, schafft es die Grundlage für den Store Digital Twin. Es ermöglicht Einzelhändlern und Marken, von Annahmen zu Fakten und von reaktiven Transaktionen zu proaktiven, datengesteuerten Entscheidungen in großem Umfang überzugehen", sagte Philippe Brochard, Vorsitzender des Beratungsausschusses bei Hanshow.

Nebular Ultra: Das räumliche Intelligenz-Backbone von NexShelf

Als Kernkomponente der NexShelf-Lösung stellt Nebular Ultra eine Innovation in der elektronischen Regaletikettentechnologie dar, die weit über die Preisanzeige hinausgeht.

Nebular Ultra fungiert als Georeferenzpunkt innerhalb des Geschäfts und ermöglicht es NexShelf, eine granulare digitale Karte von Regalen, Produkten und Ausführungsbedingungen in Echtzeit zu erstellen, die die für eine genaue digitale Zwillingsdarstellung und Einblicke auf Regalebene erforderliche Basiswahrheit liefert.

Dank intelligenter Energieoptimierung bietet Nebular Ultra eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren, wodurch die Betriebskosten gesenkt und gleichzeitig eine kontinuierliche, zuverlässige Ausführung im großen Maßstab gewährleistet wird.

Smart Cart: Verbindung der Kunden mit dem Store Digital Twin

Der Smart Cart von Hanshow verbindet den Käufer mit dem Store Digital Twin und verwandelt jeden Einkaufswagen in einen vernetzten, ortsbezogenen Touchpoint innerhalb des physischen Ladens. Durch die Erfassung der Echtzeit-Positionierung in der Filiale vervollständigt Smart Cart die „menschliche" Dimension des Digitalen Zwillings und verbindet sich nahtlos mit den Regal- und Produktdaten von NexShelf.

Während sich die Kunden durch den Laden bewegen, ermöglicht Smart Cart die Interaktion mit Preisen, Werbeaktionen und Produktinformationen in Echtzeit und unterstützt die geführte Artikelsuche, die Verfolgung des Warenkorbs und den Self-Checkout. Dadurch werden Reibungsverluste und die Einkaufszeit reduziert, während gleichzeitig ein intuitiveres Einkaufserlebnis geboten wird.

Für Einzelhändler und Markenunternehmen erschließt Smart Cart kommerzielle und operative Werte. Durch die Verknüpfung des Kundenstandorts mit Live-Regaldaten und ESLs werden standortbezogene Werbeaktionen und die Aktivierung von Einzelhandelsmedien am Ort der Entscheidung ermöglicht, wodurch der Wert des Warenkorbs erhöht und neue Monetarisierungsmöglichkeiten für das Retail Media Network erschlossen werden. Die Reduzierung der Abhängigkeit von traditionellen Kassen verbessert auch die Effizienz der Geschäfte und den Einsatz des Personals.

Kontinuierliche Standort- und Verhaltensdaten von Smart Cart bereichern den Store Digital Twin mit Einblicken in Verkehrsmuster, Verweildauer und Kundenbindung und ermöglichen eine datengesteuerte Optimierung von Ladenlayout, Sortiment und Ausführung. Integrierte Ortung, KI-gestützte Überwachung und elektronische Schließmechanismen stärken zudem den Schutz von Vermögenswerten und die Verlustprävention, ohne das Einkaufserlebnis zu beeinträchtigen.

Durch die Verknüpfung des Kundenverhaltens in Echtzeit mit der Regalausführung, der Produktverfügbarkeit und dem räumlichen Kontext schließt Smart Cart den Kreislauf zwischen Menschen, Produkten und Raum innerhalb des Store Digital Twin und ermöglicht datengesteuerte, KI-gestützte Ladenabläufe.

„Smart Cart definiert das Einkaufserlebnis im Laden neu, indem es einen einzigartigen, personalisierten Medienkanal am Point of Purchase schafft", sagt William Shao, Leiter der Smart Cart Solutions bei Hanshow. „Es bringt das Beste des Online-Shoppings in die physischen Geschäfte und eröffnet neue Möglichkeiten für Engagement, Effizienz und die Monetarisierung von Einzelhandelsmedien."

Durch die Kombination von NexShelf als intelligente Regalbasis mit Smart Cart, um das Einkaufserlebnis im Geschäft mit einer Echtzeitinteraktion mit Kunden zu verbinden, ermöglicht Hanshow Einzelhändlern, über die Sichtbarkeit hinaus zu prädiktiven, KI-gesteuerten Ladenabläufen überzugehen und physische Geschäfte in kontinuierlich lernende, digital gespiegelte Umgebungen zu verwandeln.

KONTAKT: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917859/NexShelf.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2917860/Smart_Cart.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857227/2020_Hanshow_LOGO____RGB_Logo.jpg