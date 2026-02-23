Hanshow présente l'avenir du commerce de détail avec ses solutions Store Digital Twin à EuroShop 2026

Düsseldorf

du 22 au 26 février - stand F03 - Hall 6

Hanshow dévoile sa vision du Store Digital Twin : une architecture numérique intégrée conçue pour aider les enseignes de distribution et les marques à optimiser leurs opérations en magasin, passant d'une gestion réactive à une exécution prédictive pilotée par la donnée.

Le Store Digital Twin d'Hanshow s'articule autour de NexShelf, socle de la digitalisation des rayons, et du chariot Smart Cart, élément clé de l'expérience d'achat et de la fidélisation du client.

NexShelf transforme l'étagère en véritable cockpit opérationnel du magasin, en combinant les étiquettes électroniques intelligentes Nebular Ultra avec des technologies telles que la caméra IA d'Hanshow.

PARIS, le 23 février /PRNewswire/ -- Les technologies redéfinissent le pilotage des magasins en introduisant de nouvelles pratiques opérationnelles qui permettent d'optimiser la gestion des points de vente par la donnée. Les professionnels du retail ont désormais besoin d'une visibilité continue de leurs rayons et de l'activité en magasin afin d'améliorer la gestion des stocks, l'exécution et l'expérience client.

Pour répondre à ces enjeux, Hanshow, spécialiste de la Retail-Tech, lance son architecture Store Digital Twin, un jumeau numérique pour chaque point de vente physique, qui repose sur des briques technologiques complémentaires afin de refléter l'activité du magasin en temps réel.

En transposant les avantages éprouvés du shopping en ligne directement en magasin physique, personnalisation, recommandations en temps réel et engagement basé sur les données, Smart Cart révolutionne l'expérience retail. Cette technologie permet aux distributeurs d'offrir une expérience d'achat offline plus fluide, intuitive et engageante.

NexShelf : faire du rayon la base du jumeau numérique

Lieu stratégique où l'offre rencontre la décision d'achat du consommateur, l'étagère est l'une des zones les moins numérisées du magasin. Hanshow relève ce défi. En combinant les étiquettes électroniques intelligentes Nebular Ultra avec des technologies telles que la caméra IA d'Hanshow, NexShelf fournit les données de terrain nécessaires. Celles-ci reflètent avec précision les conditions et l'activité réelles du magasin dans un environnement Store Digital Twin, et transforme l'étagère en un actif mesurable et connecté.

Concrètement, la solution localise chaque produit sur le linéaire de manière extrêmement précise, permettant de déterminer sa position au centimètre près. Elle permet ainsi de détecter instantanément les ruptures de stock, les erreurs de merchandising et les écarts par rapport au planogramme, tout en garantissant une mise à jour immédiate des informations de chaque produit.

Cette innovation ne nécessite aucun remplacement du mobilier existant dans les magasins : l'interopérabilité des technologies Hanshow suffit à rendre les rayons actuels connectés et intelligents.

Nebular Ultra : le socle technologique de NexShelf

Composante essentielle de la solution NexShelf, Nebular Ultra représente une innovation dans la technologie des étiquettes électroniques, allant bien au-delà de l'affichage des prix.

Les étiquettes électroniques Nebular Ultra agissent comme un point de référence géolocalisé fournissant les données nécessaires à une représentation fidèle du Store Digital Twin et permettant de générer une cartographie précise des rayons, des produits et des conditions d'exécution en temps réel.

D'un point de vue technique, NexShelf repose sur le protocole de communication HiLPC d'Hanshow, conçu pour des déploiements de grande envergure. Il garantit une transmission fiable des données en temps réel et une intégration fluide avec les systèmes existants et les différentes plateformes cloud.

Grâce à une optimisation énergétique intelligente, les étiquettes électroniques Nebular Ultra peuvent atteindre jusqu'à 10 ans d'autonomie, ce qui réduit considérablement les besoins de maintenance et les coûts d'exploitation à grande échelle.

« En offrant une compréhension, une mesure et une capacité d'action en temps réel sur l'activité de chaque étagère et de chaque gondole, NexShelf établit les fondements du Store Digital Twin. Cette solution permet aux retailers et aux marques de transformer leur approche : passer d'une logique réactive à une stratégie proactive basée sur l'intelligence des données, déployable à l'échelle de l'ensemble du parc magasins », souligne Philippe Brochard, président du comité consultatif d'Hanshow.

Smart Cart : connecter le parcours client au jumeau numérique du magasin

Autre élément central de cette architecture, le chariot Smart Cart d'Hanshow connecte directement le client au jumeau numérique du magasin, transformant chaque chariot en point d'interaction géolocalisé au cœur de l'espace de vente. Au fil de leurs déplacements, les clients bénéficient d'une interaction en temps réel avec les prix, promotions et informations produits, optimisant ainsi leur parcours d'achat et permettant un suivi continu du panier jusqu'au paiement autonome. Le Smart Cart réduit considérablement les frictions et les temps d'attente offrant une expérience plus intuitive et entièrement personnalisée.

Pour les distributeurs et les marques, les données de localisation et de comportement issues du chariot connecté d'Hanshow enrichissent le jumeau numérique en apportant des informations essentielles sur les flux, le temps passé en rayon et l'engagement des clients. Toutes ces données contribuent à optimiser l'agencement, l'assortiment et l'exécution en magasin.

Le Smart Cart d'Hanshow constitue un média personnalisé et une plateforme Retail Media dédiée au point de vente physique. Il active des promotions ultra-ciblées au moment précis de la décision d'achat, maximisant ainsi la valeur du panier tout en optimisant l'efficacité opérationnelle du magasin grâce à la fluidité du paiement en fin de parcours de course.

Le Smart Cart orchestre l'interaction entre clients, produits et environnement commercial dans le cadre du Store Digital Twin.

« Le Smart Cart réinvente l'expérience d'achat en magasin en proposant un univers média personnalisé, unique à chaque client et chaque point de vente », déclare William Shao, responsable des solutions Smart Cart chez Hanshow. « Il transpose la puissance du e-commerce dans le commerce physique, offrant aux retailers de nouveaux leviers d'engagement client, d'efficacité opérationnelle et de monétisation retail media. »

Grâce à cette combinaison technologique, Hanshow permet aux distributeurs de dépasser la simple visibilité opérationnelle pour évoluer vers un pilotage prédictif fondé sur l'intelligence artificielle. Les magasins physiques deviennent ainsi des environnements dynamiques, capables d'apprendre en continu et de refléter fidèlement leur activité dans une représentation numérique exploitable.

Klaus Smets, VP d'Hanshow Allemagne, animera une keynote

Store Digital Twin : quand précision et efficacité révolutionnent

le point de vente

le 24 février à 14h00 sur la scène bleue (I03, hall 6) du salon Messe Düsseldorf.

