Hanshow se asocia con Sklavenitis para el despliegue nacional de ESL en toda Grecia

ATENAS, Grecia, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en soluciones digitales para el comercio minorista, ha anunciado hoy una colaboración a gran escala con Hellenic Hypermarkets Sklavenitis S.A., uno de las mayores minoristas de productos de gran consumo (FMCG) de Grecia, para apoyar los esfuerzos de la compañía por modernizar las operaciones en tienda y construir una infraestructura preparada para el futuro en toda su extensa red comercial.

Hanshow Partners with Sklavenitis on Nationwide ESL Rollout Across Greece

Con más de 460 tiendas, además de centros de distribución e instalaciones de comercio electrónico repartidos por todo el país, Sklavenitis atiende diariamente a más de 680.000 clientes, lo que exige excelencia operativa, consistencia y confianza en cada punto de contacto. Dada la amplitud de sus gamas de producto y el elevado flujo de clientes, la simplificación de los procesos internos y el mantenimiento de una operativa consistente son prioridades clave para garantizar el funcionamiento fluido y fiable de sus tiendas. Es aquí donde entra en juego la tecnología de Hanshow, ayudando a transformar la complejidad operativa en una ejecución consistente a nivel de tienda, mejorando el rendimiento operativo, optimizando la eficiencia del equipo y, en definitiva, ofreciendo una experiencia más fiable y satisfactoria para los clientes.

Para respaldar estas prioridades, Sklavenitis ha iniciado un despliegue nacional de ESL en colaboración con Hanshow, implementando etiquetas electrónicas a gran escala en toda su red de establecimientos. Este despliegue estandarizará el uso de la serie Nebular Ultra ESL de Hanshow en todas las tiendas. Con una inteligencia de estantería de alta precisión a nivel centimétrico, Nebular Ultra permite una colocación precisa de los productos y una excelente visibilidad en la estantería, lo que facilita la ejecución de planogramas y la gestión operativa a gran escala. Además de los beneficios operativos inmediatos, el despliegue también establece una infraestructura digital para estanterías capaz de respaldar futuras innovaciones en la tienda. Combinado con tecnologías como la visión artificial y los carros de compra inteligentes, este marco de estanterías de alta precisión permite la automatización avanzada, la monitorización de estanterías en tiempo real y nuevas aplicaciones de venta minorista basadas en datos, como parte de la hoja de ruta de transformación digital de Sklavenitis.

"A medida que el comercio minorista de alimentación se vuelve cada vez más complejo y regulado, los minoristas líderes como Sklavenitis están replanteándose el papel de la infraestructura en tienda", afirmó Liangyan Li, vicepresidente sénior y director de ventas globales de Hanshow. "Esta colaboración se centra en la creación de una base digital que fomente la precisión, la eficiencia y la adaptabilidad a largo plazo, y nuestra función es impulsar esta estrategia a gran escala".

Esta colaboración refleja el compromiso constante de Hanshow de potenciar a los minoristas líderes a nivel mundial mediante una infraestructura en tienda escalable y preparada para el futuro, que respalda la transformación a largo plazo y mantiene la estrategia y los valores de cada minorista como eje central.

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