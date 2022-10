Hard Rock International comemora a 23ª campanha anual Outubro Rosa, em parceria com a chef de renome mundial Dominique Crenn

Os cafés, hotéis e cassinos Hard Rock em todo o mundo apoiam a American Cancer Society e as instituições de caridade locais com parcerias e campanhas exclusivas durante todo o mês de outubro

HOLLYWOOD, Flórida, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Hard Rock International continua a apoiar a conscientização e a pesquisa sobre o câncer de mama com sua 23ª campanha anual Outubro Rosa. Durante todo o mês de outubro, os locais do Hard Rock no mundo todo participarão dos esforços de arrecadação de fundos para apoiar a Hard Rock Heals Foundation®, o braço filantrópico do Hard Rock®, e os fundos arrecadados beneficiarão a American Cancer Society e as instituições de caridade locais. O Hard Rock doou milhões de dólares para a pesquisa sobre câncer de mama nos últimos 22 anos da campanha Outubro Rosa. No ano passado, o Hard Rock arrecadou mais de 700 mil dólares, representando o maior valor que a empresa arrecadou desde o início do programa em 2000.

As campanhas do Outubro Rosa deste ano foram lançadas com uma parceria especial e uma série de jantares muito esperada com a chef mundialmente renomada e sobrevivente do câncer de mama, Dominique Crenn. O Hard Rock também oferecerá itens do menu de edição limitada do Outubro Rosa, produtos especialmente criados para o evento, um concurso de composição de músicas e muito mais.

"É com grande honra e orgulho que o Hard Rock International apoia as pessoas afetadas pelo câncer de mama no mundo todo com o nosso 23º Outubro Rosa anual. "All is One" é um lema do Hard Rock que ficamos entusiasmados para ver ganhar vida todos os anos por meio de nosso trabalho com a American Cancer Society, membros da comunidade, membros da equipe e instituições de caridade locais, beneficiando uma causa tão importante," disse Jon Lucas, diretor de operações do Hard Rock International. "Este ano, temos orgulho de fazer parceria com a Chef Dominique Crenn, uma sobrevivente do câncer de mama, que compartilha nossa paixão por aumentar a conscientização e retribuir às instituições de caridade e comunidades locais."

Todas as divisões da empresa, incluindo cafés, hotéis e cassinos Hard Rock em todo o mundo, estão participando da campanha com eventos locais. Os membros da comunidade que quiserem mostrar seu apoio e participar do Outubro Rosa podem visitar, de 1º a 31 de outubro de 2022, o Hard Rock local e participar de campanhas de arrecadação de fundos que beneficiarão a American Cancer Society e os parceiros de caridade locais.

Para obter detalhes completos sobre todas as campanhas e parcerias do Outubro Rosa em outubro deste ano, leia o comunicado completo aqui. Para mais informações sobre o Hard Rock International e como você pode apoiar o Outubro Rosa, acesse www.hardrock.com/pinktober.

FONTE Hard Rock International

