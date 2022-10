Společnost Hard Rock International oslavuje 23. ročník kampaně PINKTOBER partnerstvím se světoznámou šéfkuchařkou Dominique Crenn

Globální síť hotelů a restaurací Hard Rock Cafe bude v průběhu října podporovat americkou organizaci pro boj s rakovinou American Cancer Society a místní charitativní organizace po celé zemi prostřednictvím jedinečných partnerství a akcí.

HOLLYWOOD, Florida, 5. října 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Hard Rock International pokračuje v podpoře osvěty a výzkumu rakoviny prsu v rámci své 23. výroční kampaně PINKTOBER. Po celý říjen se pobočky Hard Rock po celém světě účastní sbírky na podporu nadace Hard Rock Heals Foundation®, charitativní pobočky skupiny Hard Rock®, jejíž výtěžek je určen pro American Cancer Society a místní charitativní organizace. Skupina Hard Rock za posledních 22 let kampaně PINKTOBER věnovala miliony dolarů na výzkum rakoviny prsu. V loňském roce vybrala více než 700.000 dolarů, což představuje největší částku, kterou společnost získala od založení tohoto programu v roce 2000.

Letošní PINKTOBER zahájí speciální partnerství a velmi očekávaná série večeří se světoznámou šéfkuchařkou Dominique Crenn, která přežila rakovinu prsu. Hard Rock také nabídne limitovanou edici menu PINKTOBER, speciální kolekci brandovaných produktů, soutěž v psaní písní a další akce.

„Je nám velkou ctí, že společnost Hard Rock International podporuje v rámci 23. ročníku akce PINKTOBER pacienty s rakovinou prsu po celém světě Mottem společnosti Hard Rock je „jeden pro všechny", což s nadšením každoročně naplňujeme díky spolupráci s American Cancer Society, členy komunity, členy týmu a místními charitativními organizacemi, a tím přispíváme na tak důležitou věc," řekl Jon Lucas, provozní ředitel Hard Rock International. „Letos jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s šéfkuchařkou Dominique Crenn, která přežila rakovinu prsu a která sdílí naši vášeň pro zvyšování povědomí a podporu místních charitativních organizací a komunit."

Do kampaně se zapojují všechny divize společnosti, včetně sítě kaváren Hard Rock Cafe, hotelů a kasin po celém světě, a to prostřednictvím místních akcí. Členové komunity, kteří chtějí vyjádřit svou podporu a zapojit se do akce PINKTOBER, mohou od 1. do 31. října 2022 navštívit místní pobočku Hard Rock a zúčastnit se akcí na získání finančních prostředků ve prospěch American Cancer Society a místních charitativních partnerů.

Podrobné informace o všech říjnových akcích a partnerstvích v rámci PINKTOBER najdete v úplném znění zde. Další informace o Hard Rock International a o tom, jak můžete podpořit PINKTOBER, najdete na adrese www.hardrock.com/pinktober.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808184/HRBrand_BLACK_10_24_16__002_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International