Hard Rock International feiert die 23. jährliche PINKTOBER-Kampagne in Zusammenarbeit mit der weltberühmten Köchin Dominique Crenn

Hard Rock Cafés, Hotels und Casinos auf der ganzen Welt unterstützen die American Cancer Society und lokale Wohltätigkeitsorganisationen im ganzen Land mit einzigartigen Partnerschaften und Aktionen im Oktober

HOLLYWOOD, Florida, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Hard Rock International unterstützt mit seiner 23. jährlichen PINKTOBER-Kampagne weiterhin das Bewusstsein für Brustkrebs und die Forschung. Den ganzen Oktober über beteiligen sich Hard Rock-Lokale auf der ganzen Welt an Spendenaktionen zur Unterstützung der Hard Rock Heals Foundation®, dem wohltätigen Zweig von Hard Rock®, deren Erlöse der American Cancer Society und lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zugutekommen. Hard Rock hat in den letzten 22 Jahren der PINKTOBER-Kampagne Millionen von Dollar für die Brustkrebsforschung gespendet. Im letzten Jahr sammelte Hard Rock über 700.000 US-Dollar und damit den größten Betrag, den das Unternehmen seit der Einführung des Programms im Jahr 2000 gesammelt hat.

Den Auftakt der diesjährigen PINKTOBER-Aktivitäten bildet eine besondere Partnerschaft und eine mit Spannung erwartete Dinner-Serie mit der weltbekannten Köchin und Brustkrebs-Überlebenden Dominique Crenn. Das Hard Rock bietet außerdem PINKTOBER-Menüs in limitierter Auflage, speziell designte Merchandise-Artikel, einen Songwriting-Wettbewerb und vieles mehr.

„Es ist eine große Ehre und ein großer Stolz, dass Hard Rock International mit unserem 23. jährlichen PINKTOBER die von Brustkrebs betroffenen Menschen auf der ganzen Welt unterstützt. „All is One" ist ein Motto von Hard Rock, das wir jedes Jahr durch unsere Zusammenarbeit mit der American Cancer Society, Gemeindemitgliedern, Teammitgliedern und lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zum Leben erwecken und damit eine so wichtige Sache unterstützen", sagte Jon Lucas, Chief Operating Officer von Hard Rock International. „In diesem Jahr sind wir stolz darauf, mit der Chefköchin Dominique Crenn zusammenzuarbeiten, die den Brustkrebs überlebt hat und unsere Leidenschaft teilt, das Bewusstsein zu schärfen und lokalen Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeinden etwas zurückzugeben."

Alle Unternehmensbereiche, einschließlich der Hard Rock Cafés, Hotels und Casinos weltweit, beteiligen sich mit lokalen Veranstaltungen an der Kampagne. Gemeindemitglieder, die ihre Unterstützung zeigen und an PINKTOBER teilnehmen möchten, können ihre örtliche Hard Rock-Location besuchen und vom 1. bis 31. Oktober 2022 an Spendenaktionen zugunsten der American Cancer Society und örtlicher Wohltätigkeitspartner teilnehmen.

Alle Details zu allen PINKTOBER-Aktivitäten und -Partnerschaften im Oktober finden Sie hier in der vollständigen Pressemitteilung. Weitere Informationen über Hard Rock International und wie Sie PINKTOBER unterstützen können, finden Sie auf www.hardrock.com/pinktober.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/808184/HRBrand_BLACK_10_24_16__002_Logo.jpg

