Hard Rock International encourage tout le monde à « S'AIMER A VOIX HAUTE » pendant le Mois des Fiertés avec une nouvelle édition limitée au détail et une série d'événements mondiaux tout au long du mois de juin avec HALSEY

Hard Rock honore son partenariat avec l'artiste multiplatine Halsey en faisant un don de 250 000 dollars à des causes LGBTQIA+ par l'intermédiaire de la Fondation Hard Rock Heals

HOLLYWOOD, Floride, 3 juin 2023 /PRNewswire/ -- Hard Rock International célèbre son soutien continu à la communauté LGBTQIA+ pendant le Mois de la fierté en donnant vie aux devises fondatrices de la marque, « Love All, Serve All » et « All Is One », tout en encourageant les alliés du monde entier à « Love Out Loud » (aimer à haute voix).

« Chez Hard Rock, les actes de service et l'inclusion authentique sont ancrés dans l'ADN de notre marque et dans nos devises quotidiennes, garantissant que tous les membres de l'équipe et les invités de nos propriétés sont traités avec amour et respect », a déclaré Stephanie Piimauna, vice-présidente senior et responsable de la diversité et de l'inclusion chez Seminole Hard Rock. « Dans le cadre de notre engagement, nous continuerons à faire preuve d'altruisme et à amplifier les voix LGBTQIA+ dans nos communautés locales et dans le monde entier. »

Pour donner le coup d'envoi de la Pride 2023, Hard Rock a annoncé un partenariat avec l'artiste Halsey, nominée aux GRAMMY®, multiplatine et qui modifie les genres, connue pour son engagement en faveur de la communauté LGBTQIA+. Pour célébrer ce partenariat et le mois des fiertés, Hard Rock s'est engagé à verser un minimum de 250 000 dollars à Human Rights Campaign et Outright International, par l'intermédiaire de la Hard Rock Heals Foundation ®, l'organisation caritative de Hard Rock®.

Hard Rock organisera une représentation privée au Hard Rock Cafe London Old Park Lane, où Halsey fera don de souvenirs spéciaux à la célèbre collection de Hard Rock. Une série spéciale de concerts de Halsey avec l'ensemble de cordes Hard Rock Live aura lieu tout au long de l'été.

Dans le cadre de la 2023 Pride Retail Collection, Halsey, qui est elle-même une artiste queer, a conçu deux t-shirts co-marqués Hard Rock x Halsey Signature Series Pride Edition. La 2023 Pride Retail Collection est désormais disponible en magasin et en ligne dans les Rock Shops®. Une partie des recettes sera reversée à des associations caritatives LGBTQIA+ dans le monde entier.

Les cafés, hôtels et casinos Hard Rock du monde entier organiseront diverses activités, notamment des partenariats avec des personnalités LGBTQIA+ dans les communautés locales, afin de créer des expériences exclusives telles que des suites uniques, des offres uniques de nourriture et de boissons, des expériences de divertissement, des playlists de la Fierté et des événements de collecte de fonds pour la communauté.

